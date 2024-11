Invest in Bogota: Bogotá fördert die Anziehung ausländischer Investitionen im Gesundheitssektor auf der MEDICA 2024

Die MEDICA 2024, eine der weltweit wichtigsten Veranstaltungen im Bereich Medizintechnik und Gesundheitswesen, beginnt heute in Düsseldorf, Deutschland. In diesem Jahr versammelt die Messe mehr als 6.100 Aussteller aus 69 Ländern sowie Tausende von Fachleuten der Branche. Im Rahmen dieser Veranstaltung beteiligt sich Invest in Bogotá daran, die kolumbianische Hauptstadt als bedeutendes Ziel für ausländische Investitionen im Bereich Gesundheit und Medizintechnologie zu positionieren. Mit dem Fokus auf Innovationen, die von Telemedizin und Künstlicher Intelligenz bis hin zu Robotik und Biotechnologie reichen, ist die MEDICA der ideale Ort, um Möglichkeiten und strategische Allianzen zu identifizieren, die das Wachstum Bogotás in diesen Sektoren fördern.

Um die Attraktivität Bogotás als Investitionsstandort zu steigern, wird Invest in Bogotá mehrere Aktivitäten durchführen. Dazu gehört ein Investment-Meeting, das in Zusammenarbeit mit Messe Düsseldorf, Procolombia und Corferias organisiert wird, um Investoren die Möglichkeiten von Bogotá und Kolumbien im Gesundheitssektor in Lateinamerika näherzubringen. Zudem werden in Kooperation mit Procolombia strategische Treffen mit Unternehmen aus Deutschland und Polen stattfinden, um Investitionen in Medizintechnologie in Bogotá zu fördern.

Mit dieser Teilnahme bekräftigt Invest in Bogotá sein Engagement, die Stadt als führendes Zentrum für Medizintechnologie in Lateinamerika zu etablieren und Partnerschaften zu fördern, die das lokale Gesundheitsökosystem stärken und den Zugang zu Spitzeninnovationen in diesem Sektor ermöglichen.

Über MEDICA 2024

Die MEDICA 2024 zeichnet sich durch eine breite Palette an Produkten und Lösungen aus, die von Diagnosetechnologien, medizinischen Monitoren und Software für das Gesundheitsmanagement bis hin zu Technologien für personalisierte und regenerative Therapien reichen. Die Teilnehmer haben Zugang zu einem umfangreichen Ausstellungsbereich, in dem mehr als 5.000 internationale Aussteller Innovationen und Trends präsentieren, die die Zukunft des Gesundheitswesens verändern sollen.

Darüber hinaus umfasst die Messe ein Konferenz- und Panelprogramm mit weltweit anerkannten Experten, die Themen wie Digitalisierung im Gesundheitswesen, neue Vorschriften, Datenmanagement und innovative Versorgungsmodelle diskutieren. Diese Lern- und Diskussionsräume bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren und Lösungen für aktuelle Herausforderungen der Branche zu finden.

MEDICA-Messestände. Quelle: medica-tradefair.com, 2024.

Als eine der größten B2B-Messen im Bereich Medizin weltweit erleichtert die MEDICA die Vernetzung und strategische Zusammenarbeit zwischen Fachleuten, Unternehmen und internationalen Verbänden im Gesundheitswesen. Mit jährlich mehr als 83.000 Besuchern bietet die Veranstaltung akademischen Einrichtungen, Zulieferern und Entwicklern die Möglichkeit, Allianzen zu bilden und sich über Fortschritte in der globalen Branche auszutauschen. Damit bietet sie Invest in Bogotá eine ideale Plattform, um Bogotá als Investitionsstandort im Gesundheitswesen zu präsentieren.

Über Invest in Bogotá

Invest in Bogotá ist die Agentur für Investitionsförderung, die weltweite Veranstaltungen und Treffen organisiert und das Ökosystem für hochkarätiges Unternehmertum in Bogotá fördert. Sie ist eine öffentlich-private Initiative zwischen der Handelskammer von Bogotá und der Stadtregierung von Bogotá.

Ziel von Invest in Bogotá ist es, zur sozioökonomischen Entwicklung, Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität der Region Bogotá beizutragen und die Stadt als bevorzugtes Ziel für geschäftliche Aktivitäten in Lateinamerika zu positionieren. Sechs Jahre in Folge wurde die Agentur als eine der besten ihrer Kategorie weltweit ausgezeichnet und als eine der vier besten in Südamerika, Mittelamerika und der Karibik anerkannt, so die internationale Publikation Site Selection in ihrem jährlichen Bericht Global Best to Invest Report.

Invest in Bogotá-Logo. Quelle: Invest in Bogotá.

