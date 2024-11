Heliostar Metals schließt Übernahme von Goldprojekte in Mexiko ab

Anzeige / Werbung Heliostar Metals meldet den erfolgreichen Abschluss der Übernahme sämtlicher mexikanischer Vermögenswerte der FCGI (Florida Canyon Gold Inc.) für 5 Millionen US-Dollar. Die Akquisition umfasst strategisch wichtige Produktions- und Entwicklungsprojekte, darunter die produzierenden San Agustin- und La Colorada-Minen sowie die Entwicklungsprojekte Cerro del Gallo und San Antonio. Damit strebe Heliostar eine deutliche Erweiterung seines Produktionspotenzials und eine Diversifizierung seines Projektportfolios an Heliostar Metals meldet den erfolgreichen Abschluss der Übernahme sämtlicher mexikanischer Vermögenswerte der FCGI (Florida Canyon Gold Inc.) für 5 Millionen US-Dollar. Die Akquisition umfasst strategisch wichtige Produktions- und Entwicklungsprojekte, darunter die produzierenden San Agustin- und La Colorada-Minen sowie die Entwicklungsprojekte Cerro del Gallo und San Antonio. Damit strebe Heliostar eine deutliche Erweiterung seines Produktionspotenzials und eine Diversifizierung seines Projektportfolios an, um langfristiges Wachstum zu sichern. Warum diese Akquisition für Heliostar wichtig ist 1. Sofortige Einnahmen aus bestehenden Minen



Mit den Übernahmen der San Agustin und La Colorada Minen würde sich Heliostar Metals zwei etablierte Gold- und Silberproduzenten in Mexiko sichern, die direkt Einnahmen generieren könnten. San Agustin könnte über reichhaltige Gold- und Silbervorkommen verfügen, deren Abbau durch zukünftige Erweiterungen noch Jahrzehnte gesichert sein dürfte. La Colorada würde durch die geplanten Erweiterungen des Creston Cutback glänzen, der Heliostar eine stabile Goldproduktion über mindestens sechs Jahre hinweg ermöglichen könnte. Das Unternehmen sieht darin einen wichtigen Schritt, um sich als etablierter Goldproduzent zu positionieren und den Unternehmenswert schnell zu steigern, ohne auf die Erschließung neuer Projekte warten zu müssen.



2. Reduzierung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen



Im Rahmen der Vereinbarung mit FCGI entfielen geplante Zahlungen, die ursprünglich bei Zielerreichung bis zu 20 Millionen US-Dollar betragen hätten. Auch eine Abgabe auf das San Antonio-Projekt sei nun hinfällig, wodurch Heliostar alle Einnahmen aus diesem Projekt künftig vollständig behalten könne. Dadurch kann das Unternehmen seine Einnahmen aus diesem Projekt vollständig behalten, was langfristig für mehr finanzielle Stabilität sorgt.



3. Diversifizierung für mehr Stabilität



Mit den neu hinzugekommenen Minen und Projekten reduziere Heliostar seine Abhängigkeit vom bisherigen Hauptprojekt, dem Ana Paula-Goldprojekt, erheblich. Durch die breitere Projektbasis könne das Unternehmen Risiken besser abfedern: Probleme bei einem Standort würden weniger stark ins Gewicht fallen, da andere Minen weiterhin Erträge liefern könnten. Die gestärkte Position soll Heliostar langfristig als stabilen Akteur im Edelmetallmarkt etablieren.

Links: San Agustin Mine, Rechts: La Colorada Mine Stärkung der Präsenz und Betriebsstrukturen in Mexiko Im Zuge der Akquisition übernimmt Heliostar auch mehrere Tochtergesellschaften von FCGI, darunter Minexson S.A. de C.V. und Compañía Minera Pitalla S.A. de C.V., die für die Projektleitung in Mexiko verantwortlich sein werden. Mit dieser erweiterten Präsenz könne Heliostar auf ein erfahrenes Team vor Ort zurückgreifen, das die regionalen Marktbedingungen und rechtlichen Anforderungen kennt. Dieser Schritt sei zentral für die reibungslose Integration und fördere die langfristigen Wachstumsambitionen des Unternehmens. Durch die Übernahme rücke Heliostar seinem Ziel, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden, deutlich näher. Die neuen Projekte ergänzten das bestehende Portfolio, einschließlich des Ana Paula-Projekts, und könnten den jährlichen Produktionsausstoß auf über 150.000 Unzen Gold steigern. Heliostar plane, das Portfolio durch die Diversifizierung und zusätzliche Produktion nachhaltig zu stärken.



