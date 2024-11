NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 108 auf 149 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall hob in ihrer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts ihre operativen Ergebnisschätzungen für 2025 und 2026 um bis zu 12 Prozent an. Sie sieht sich nun um bis zu elf Prozent über dem Konsens und sieht die Aktien weiter als eine der größten Chancen im Bereich schwerer Baustoffe./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2024 / 13:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006047004