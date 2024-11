Innsbruck (ots) -Attraktive Angebote bereits vor dem Black FridaySportOkay.com läutet mit den PINK DAYS die vorweihnachtliche Shopping-Saison ein und startet am 11. November 2024 zum "Singles Day" eine exklusive Rabattaktion mit 12% Rabatt zusätzlich. Diese Sonderaktion bietet Sportfans die Möglichkeit, bereits vor dem Black Friday hochwertige Sportartikel zu attraktiven Preisen zu erwerben.Das Angebot umfasst mit über 75.000 Sportartikel eine breite Auswahl an Sportbekleidung, Skiern, Fahrräder, Sport-Ausrüstung, Schuhen und Outdoor-Accessoires für Damen, Herren und Kinder. Mit den PINK DAYS reagiert SportOkay.com auf die steigende Nachfrage im Vorfeld der großen Black Friday-Woche. Die Aktion läuft über mehrere Tage."Mit den PINK DAYS wollen wir unseren Kunden bereits vor dem Black Friday die besten Angebote bieten und ihnen die Möglichkeit geben, Weihnachtsgeschenke oder die persönliche Ausstattung für die kommende Saison stressfrei und zu attraktiven Preisen zu kaufen," so Konrad Plankensteiner, Geschäftsführer von SportOkay.com.Kunden sind eingeladen, die attraktiven Angebote ab dem 11. November zu entdecken und ihre Lieblingsprodukte zu Top-Konditionen zu sichern.Pressekontakt:PressekontaktKonrad Plankensteinert +43 512 890588 0media@sportokay.comSportOkay.comSport Okay GmbHWerner-von-Siemens-Strasse 56020 InnsbruckÖsterreich/AustriaOriginal-Content von: Sport Okay GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110966/5905524