DJ IPO/Delivery Hero plant Talabat-Listing in Dubai am 10. Dezember

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Die Delivery-Hero-Tochter Talabat will der aktuellen Planung zufolge am 19. November die Preisspanne für die im Rahmen des IPO neu auszugebenden Aktien veröffentlichen. Bis 27. bzw 28. November können Privatinvestoren bzw. institutionelle Investoren dann die Aktien zeichnen, am 29. November soll voraussichtlich der finale Angebotspreis veröffentlicht werden, wie aus der Timeline zum geplanten IPO auf der Talabat-Website hervorgeht. Der erste Handelstag auf dem Dubai Financial Market ist demzufolge für den 10. Dezember vorgesehen.

Delivery Hero hatte am Sonntag die IPO-Pläne für Talabat konkretisiert und weitere Informationen und die Veröffentlichung des Wertpapierprospekts für Montag angekündigt. Zunächst werde Delivery Hero 15 Prozent der Tochter Talabat an den Dubai Financial Market bringen. Delivery Hero werde mit dem Beginn der Börsennotierung eine Lock-Up-Period von 180 Tagen einhalten und Talabat weiterhin im Konzernabschluss konsolidieren.

Derzeit plane Talabat nach dem angestrebten Börsengang die Ausschüttung einer Mindestdividende von etwa 100 Millionen US-Dollar im April 2025 in Bezug auf das Finanzergebnis des 4. Quartals 2024 sowie eine Mindestdividende von etwa 400 Millionen Dollar in zwei Teilen im Oktober 2025 und April 2026 in Bezug auf das Finanzergebnis des Geschäftsjahrs 2025. Danach beabsichtige Talabat zwei Dividendenzahlungen pro Kalenderjahr, jeweils mit einer angestrebten Auszahlung von 90 Prozent des Reingewinns.

Den IPO-Erlös will Delivery Hero für allgemeine Unternehmenszwecke und die Optimierung der Kapitalstruktur verwenden und infolge der weiter bestehenden Mehrheitsbeteiligung von jeder Dividendenzahlung profitieren.

Das Talabat-IPO wurde von Jefferies- und Deutsche-Bank-Analysten jüngst als Katalyst für die Bewertung der Mutter Delivey Hero bezeichnet. Mitte September hatten die Jefferies-Analysten den Eigenkapitalwert (equity value) von Talabat auf 11,5 Milliarden bis 13,5 Milliarden Euro geschätzt. Talabat stelle für Delivery Hero aufgrund seiner führenden Marktposition in acht Ländern des Nahen Ostens ein einzigartiges Asset dar.

Auf einem Talabat-Kapitalmarkttag im September hatte Delivery Hero Details zu Talabats Geschäftsentwicklung und -erwartungen veröffentlicht. Talabat betreibt in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und anderen Ländern im Nahen Osten und in Nordafrika - in insgesamt 8 Ländern in MENA - das Essens- und Lebensmittellieferungs- sowie Quick-Commerce-Geschäft für Delivery Hero. Die Tochter wachse zweistellig (beim GMV 2023: +24 Prozent, sei hochprofitabel und habe eine hohe Cash Conversion (Kapitaleffizienz), von mehr als 90 Prozent im ersten Halbjahr 2024, so Delivery Hero Mitte September. Der Freie Cashflow (FCF) hat den Angaben zufolge im vergangenen Jahr 301 Millionen US-Dollar betragen sowie 226 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2024.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2024 03:04 ET (08:04 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.