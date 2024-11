Berlin (ots) -Vier Nuancen - Eine Vision: Farben für außergewöhnliche Architektur und exklusive InnenräumeDas traditionsreiche Familienunternehmen RALF SCHMITZ, bekannt für exklusive Wohnimmobilien in Deutschland, präsentiert in Zusammenarbeit mit der Farbenmanufaktur Anna von Mangoldt vier speziell entwickelte Farbtöne. Diese Farbpalette, inspiriert von der Familiengeschichte der Schmitz, umfasst die Nuancen "Heinrich 1919", "Klara 1931", "Hieronymus 1945" und "Ralf 1977". Die Kooperation betont das Engagement beider Unternehmen für zeitlose Schönheit und handwerkliche Perfektion in der Raumgestaltung. Video-Link zur Kooperation (https://youtu.be/xd6_0JOCGTU).Kooperation zweier Visionäre: Farben für Architektur und RaumgefühlIn der Zusammenarbeit treffen die Werte beider Unternehmen aufeinander. Anna von Mangoldt verleiht mit ihren hochwertigen, pigmentstarken Farben den Innenräumen eine harmonische Eleganz, während RALF SCHMITZ seit über 160 Jahren für exklusive Bauprojekte mit klassischer Formensprache steht. Jede der vier Farben erzählt eine Geschichte der Familie Schmitz: Das warme Hellgrau "Hieronymus 1945" erinnert an die Wiederaufbaujahre nach dem Krieg und vereint eine klare, ruhige Präsenz mit zeitloser Eleganz. Der zarte Grünton "Klara 1931" symbolisiert die Verbindung zur Natur und bringt die Harmonie der Außenwelt in den Wohnraum. "Heinrich 1919" verleiht jedem Raum mit seinem dezenten Hellblau Frische und Gelassenheit, während das elegante Weiß "Ralf 1977" für zeitlose Modernität und urbane Raffinesse steht.Dr. Axel M. Schmitz, Geschäftsführer von RALF SCHMITZ, erklärt: "Gute Architektur ist zeitlos und lebt von langlebigen Materialien und Farben, die auch nach Jahren noch faszinieren." Anna von Ketteler, Gründerin von Anna von Mangoldt, ergänzt: "Unsere Farben sollen Räume auf subtile Weise veredeln und die einzigartige Architektur der Immobilien unterstreichen."Die vier exklusiven Farbtöne werden in den neuen Projekten in der Karlstraße 27 in Hamburg-Uhlenhorst, der Sigmaringer Straße 17a in Berlin-Wilmersdorf und der Brohler Straße 11 in Köln-Marienburg allen Kunden von RALF SCHMITZ zur Gestaltung ihrer neuen Immobilien angeboten. Darüber hinaus sind die Farben über die Website von Anna von Mangoldt und bei ausgewählten Händlern erhältlich.Über die RALF SCHMITZ GmbHDas Traditionsunternehmen RALF SCHMITZ, dessen Ursprünge fast 160 Jahre zurückreichen, ist bis heute familiengeführt. Seit 1864 steht das Unternehmen für dieselben Werte: die Entwicklung und den Bau hochwertiger Wohnimmobilien auf exklusiven Grundstücken, basierend auf einer Baukultur höchster handwerklicher Perfektion, die bewohnbare Gesamtkunstwerke schafft. "Wir stehen für klassische Architekturen, die an zeitlose Prinzipien anknüpfen, ohne unreflektiert zu historisieren", so der geschäftsführende Gesellschafter Dr. Axel Martin Schmitz. Das Unternehmen ist deutschlandweit an fünf Standorten aktiv: Düsseldorf, Kempen, Berlin, Hamburg und seit neuestem auch in Köln.www.ralfschmitz.comÜber die Anna von Mangoldt GmbH & Co. KGIhre Leidenschaft für Farbe und deren Wirkung im Raum machte aus der jungen Kunsthistorikerin Anna von Ketteler eine Farbdesignerin, die 2010 unter ihrem Mädchennamen ihre erste eigene Kollektion herausbrachte und damit den Grundstein ihres Familienunternehmens legte.Heute steht der Name Anna von Mangoldt für Qualität, Stil, Eleganz und dem ständigen Streben nach Perfektion. Alle Farben werden in einer eigenen Manufaktur im ostwestfälischen Warburg nach höchsten Qualitätsansprüchen produziert und europaweit versandt. Die 190 Farbtöne in sechs hochwertigen Farbqualitäten werden über ausgewählte Händler sowie einen Online-Shop an Endkunden vertrieben, denen Qualität, Inhaltsstoffe und Farbwirkung im Raum wichtig sind.www.annavonmangoldt.comPressekontakt:Für weitere Bilder und Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Ansprechpartner für die MedienRALF SCHMITZ GmbHFriederike von GreveLeiterin Marketing &UnternehmenskommunikationTel. +49 30 3180596-641E. presse@ralfschmitz.comOriginal-Content von: Ralf Schmitz GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134064/5905575