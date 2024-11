Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns und damit einhergehend hat die Verunsicherung zugenommen, so die Analysten der Helaba.Insbesondere die zukünftige US-amerikanische Handelspolitik schüre Bedenken. Gleichzeitig würden die US-Indizes den republikanischen Sieg feiern. Hierzulande sei die Regierungskoalition zerbrochen, und Neuwahlen würden vermutlich ins Frühjahr oder sogar noch in den Januar vorgezogen - der Ausgang bleibe offen. Alles in allem hätten die Ereignisse für beachtliche Marktschwankungen gesorgt, und am Ende stünden nicht nur Sieger fest. ...

