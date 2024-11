Nach starken Zahlen ist der Rheinmetall-Aktie in der vergangenen Woche der Befreiungsschlag gelungen. Der zähe, kurzfristig leicht fallende Abwärtstrend konnte durchbrochen werden. Schwung verlieh dabei auch die Wahl in den USA. Donald Trump als Präsident könnte für weitere Impulse beim Rüstungskonzern sorgen.Bei der Vorstellung der Zahlen hat sich Rheinmetall-Chef Armin Papperger auch zu Trump geäußert. Dieser werde Druck machen, damit Europa eigenständiger wird und mehr in die Verteidigung investiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...