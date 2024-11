Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Expansion

Frankfurt am Main / Fürth / Forchheim, 11. November 2024. Die solectrix-Gruppe, ein Portfoliounternehmen der Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner, und die ASSDEV-Gruppe schließen sich zusammen und bilden künftig einen führenden Full-Service-Partner für High-End Electronic Solutions. Der Zusammenschluss vereint die Expertise von solectrix im Design innovativer Embedded Systeme mit ASSDEVs Know-how in der Produktion komplexer und anspruchsvoller Elektronikbaugruppen und elektronischer Systeme. Die neue Gruppe wird mit etwa 250 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von über 40 Millionen Euro erzielen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Die 2005 in Fürth gegründete solectrix GmbH entwickelt High-End-Elektroniklösungen für Anwendungen in der Medizintechnik, Bildgebung, Automotive und Industrie. Das Leistungsportfolio beinhaltet das konzeptionelle Design, die Hardware-, Software- und FPGA-Entwicklung bis hin zu Prototypen und Kleinserienfertigung, die intern über die solectrix systems GmbH am Standort Fürth erfolgt. VR Equitypartner hält seit 2021 eine Minderheitsbeteiligung an solectrix und unterstützt die drei Unternehmensgründer in ihrer Wachstumsstrategie und der Festigung der Marktstellung als Innovationsführer. Hierbei liegt der Schwerpunkt vor allem auf der permanenten Weiterentwicklung hochwertiger innovativer Technologien und Lösungen wie FPGAs, KI, Kamera-Systemen und High-End-Hardware, die in die Produktinnovationen der Kunden einfließen und ihnen so Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Die ebenfalls 2005 gegründete ASSDEV GmbH mit Sitz in Forchheim ist ein Full-Service-Partner für die Fertigung hochkomplexer und sicherheitsrelevanter Elektroniksysteme, die insbesondere in der Energietechnik, Bahntechnik, IoT-Gateways, Telematik sowie Industrie zum Einsatz kommen. Über 100 Mitarbeiter produzieren am Standort Forchheim komplexe und anspruchsvolle Elektronikbaugruppen und elektronische Systeme mit modernsten Fertigungs- und Prüftechnologien. Die Tochtergesellschaft AST-X GmbH entwickelt zukunftsweisende Hard- und Softwarelösungen im Bereich Energie, Mobility und IoT (Funktechnologien).

Im Rahmen der Fusion zieht sich die Mitgründerfamilie Leicht aus dem Gesellschafterkreis der ASSDEV zurück, wobei der Mitgründer und bisherige Geschäftsführer Hans Hofmann in der neuen Gruppe weiterhin eine tragende Rolle übernimmt und sich signifikant rückbeteiligt. Die solectrix-Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer Lars Helbig, Stefan Schütz und Jürgen Steinert sowie VR Equitypartner bleiben an der Gruppe beteiligt.

Die Unternehmen werden weiterhin unter den Namen solectrix, solectrix Systems, ASSDEV und AST-X am Markt agieren. Die Geschäftsführung der neuen Gruppe wird aus Lars Helbig, Stefan Schütz und Jürgen Steinert sowie Hans Hofmann bestehen.

Hans Hofmann, Geschäftsführer der ASSDEV GmbH und der AST-X GmbH, sagt: "Wir freuen uns, ein neues Kapitel in der Geschichte beider Unternehmen aufzuschlagen. Wir kennen und schätzen uns bereits seit Jahren persönlich und geschäftlich - nun kommt zusammen, was zusammengehört. Ein gemeinsamer Marktauftritt und die Kombination unseres Know-hows ist das Beste aus zwei Welten und macht uns zu einem echten House of Competence für unsere Kunden."

Christian Futterlieb, Geschäftsführer von VR Equitypartner, ergänzt: "solectrix und ASSDEV decken komplementäre Marktsegmente ab: solectrix im Bereich High-End-Elektronik-Entwicklung und ASSDEV mit hochqualitativer EMS-Fertigung und Entwicklung von Industrielösungen für sicherheitsrelevante Bereiche. Wir sehen großes Potenzial in dieser Kombination, die von den starken Trends zum One-Stop-Shopping und dem wachsenden Bedarf an integrierten Lösungen profitiert. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit Herrn Hofmann und den Mitarbeitern von ASSDEV und AST-X."

Jürgen Steinert, Geschäftsführer der solectrix GmbH, unterstreicht: "Wir haben als Gesellschafter und Geschäftsleitung die solectrix zusammen mit unserem Partner VR Equitypartner zu einem starken und erfolgreichen Innovationsführer entwickelt. Zukunftstechnologie, Kunden- und Mitarbeiterorientierung stehen bei uns als Vollblutentwickler im Vordergrund. Der Zusammenschluss mit ASSDEV und AST-X ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Unternehmens und der richtige Zeitpunkt, die komplementären Stärken beider Unternehmensgruppen zu vereinen. Lars Helbig, Stefan Schütz und ich freuen uns darüber, dass die Erfolgsgeschichte von solectrix Hand in Hand mit der ASSDEV weitergehen wird."

VR Equitypartner im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de .



