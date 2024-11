Samsung Semiconductor Europe präsentiert auf der electronica 2024 in München vom 12. bis 15. November bahnbrechende Halbleitertechnologien der nächsten Generation für Künstliche Intelligenz (KI), Automotive und darüber hinaus. Unter dem Motto "CROSSROADS: Where the future begins" richtet die Ausstellung am Stand B6.602 den Fokus auf die fortschrittlichen Technologien von Samsung und zeigt, wie sie neue Möglichkeiten in verschiedenen Anwendungsbereichen schaffen, darunter High-Performance-Computing (HPC), Server, Rechenzentren, Automobiltechnik und Unterhaltungselektronik.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241111918325/de/

Samsung Semiconductor at electronica 2024 (Photo: Business Wire)

Ein visionäres Ausstellungserlebnis

Der Samsung-Stand auf der electronica 2024 inszeniert die dynamische Schnittstelle zwischen menschlicher Vorstellungskraft und Spitzentechnologie als immersives Erlebnis. Besucher erfahren aus erster Hand, wie Samsung mit Halbleiter- und Displaytechnologien die Zukunft der Innovation gestaltet. Zahlreiche Produkte und Demos aus verschiedenen Wirtschaftsfeldern rücken das Engagement des Unternehmens in den Vordergrund, das ganze Potenzial von KI auszuschöpfen. Die Ausstellung demonstriert, welche neuen Möglichkeiten KI in unterschiedlichen Branchen von Automotive bis zur Unterhaltungselektronik bringt.

Präsentationen innovativer Lösungen

Samsung stellt seine neuesten Lösungen bei Speicher-, Sensor-, Foundry- und Display-Technologien vor, die das volle Potenzial von KI- und On-Device-Anwendungen ausschöpfen. Einige Highlights umfassen:

Memory-Lösungen: In der KI-Ära steigt die Nachfrage nach fortschrittlichen DRAM- und NAND-Lösungen für Anwendungen in der Automobilindustrie, in Rechenzentren und im High Performance Computing rapide an, denn sie ermöglichen eine schnelle Datenverarbeitung und verbesserte Energieeffizienz. Im KI und HPC-Segment präsentiert Samsung seine neuesten Innovationen, darunter HBM3E, CXL-basiertes CMM-D und GDDR7 sowie DDR5 RDIMM für Rechenzentren. Um Automotive-Innovationen im Zeitalter des "Servers auf Rädern" zu unterstützen, werden auch LPDDR5X und Detachable AutoSSD für Fahrzeuge ausgestellt.

Sensor-Lösungen: Die Automobilindustrie macht durch die Integration von Künstlicher Intelligenz rasche Fortschritte bei Fahrassistenzsystemen (Advanced Driver Assistance Systems ADAS) und beim autonomen Fahren. Sichere und komfortable Navigationsfunktionen basieren auf einer präzisen Sensortechnologie. Samsung Semiconductor stellt hier seine ISOCELL Auto-Sensoren vor, die mit fortschrittlichen High Dynamic Range (HDR-) und LED Flickering Mitigation (LFM-)Technologien die Fahrsicherheit erhöhen.

Foundry-Lösungen: Ein weiterer Fokus liegt auf den neuesten Samsung Foundry-Innovationen zur Herstellung von Hochleistungs-Halbleitern mit geringem Stromverbrauch, die auf die Bereiche KI und Automotive maßgeschneidert sind. Unter Verwendung hochentwickelter Prozesstechnologie mit Gate-All-Around (GAA)-Architektur und Speziallösungen wie der Bipolar-CMOS-DMOS (BCD-)Anwendung und fortschrittlichem eMRAM stellt Samsung außerdem einzigartige Foundry-Lösungen vor, die es der Industrie ermöglichen, das volle Potenzial von KI wirksam einzusetzen.

OLED Display-Innovationen: Die wegweisenden OLED Display-Lösungen von Samsung für automobile und smarte Endgeräte bereiten ein beeindruckendes Benutzererlebnis in einem eleganten Design. Dazu gehören ein rundes 13,4-Zoll-OLED in Automobilqualität, das 13,8-Zoll-Flex Magic Pixel, das den Schutz der Privatsphäre durch Umschalten der Modi verbessert, und das 17,3-Zoll-Flex Note Extendable, das auf geniale Weise Falt- und Auszieh-Technologien kombiniert. Das 34-Zoll-Panorama-Automobil-Display im anspruchsvollen Design sorgt für eine überragende Bildqualität mit einer atemberaubenden Auflösung von bis zu 6K und einer horizontalen Pixelzahl, die 6.000 noch überschreitet.

Key-Präsentation: Cockpit- und Innenraumtrends in der Automobilindustrie

Im Vorfeld der Veranstaltung hält Jens Kahrweg, COO SVP bei Samsung Semiconductor Europe, auf der electronica Automotive-Konferenz am 11. November um 14 Uhr in der ICM-Halle 4 einen Vortrag zum Thema "Welche automobilen Trends gibt es im Bereich Innenraum/Cockpit und wie lassen sich Herausforderungen mit intelligenten Halbleiterlösungen meistern?" In seinem Beitrag untersucht Kahrweg die neuesten Trends in den Bereichen ADAS und autonomes Fahren, betont die wachsende Rolle von generativer KI in der Cockpit-Innovation und erörtert, wie smarte Halbleiterlösungen neue Zukunftschancen eröffnen. Zudem hebt sein Vortrag die Bedeutung der Zusammenarbeit innerhalb der Branche hervor, um die Grenzen des Möglichen im Automobildesign zu erweitern.

Besuchen Sie Samsung auf der electronica 2024, Stand B6.602, vom 12. bis 15. November 2024.

Weitere Informationen finden Sie auf der Veranstaltungsseite von Samsung Semiconductor Europe.

Über Samsung Electronics Co, Ltd.

Samsung inspiriert die Welt und gestaltet die Zukunft mit transformativen Ideen und Technologien. Das Unternehmen definiert die Welten von Fernsehern, Smartphones, tragbaren Geräten, Tablets, Haushaltsgeräten, Netzwerksystemen sowie Speicher-, System-LSI-, Foundry- und LED-Lösungen neu und bietet durch sein SmartThings-Ökosystem und die offene Zusammenarbeit mit Partnern ein nahtlos vernetztes Erlebnis. Die neuesten Nachrichten finden Sie im Samsung Newsroom unter news.samsung.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241111918325/de/

Contacts:

Thomas Arenz

Samsung Semiconductor Europe GmbH

Tel. +49(0)89-45578-1000

Email: sseg.comm@samsung.com