DJ MÄRKTE ASIEN/Chinesisches Konjunkturpaket enttäuscht - Hongkong mit kräftigem Minus

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Montag überwiegend mit Abschlägen geschlossen. Starke Vorgaben der US-Börsen, die am Freitag neue Rekordstände verzeichneten, verpufften. Die Anleger seien enttäuscht von dem jüngsten chinesischen Konjunkturpaket, erklärten Händler die gedämpfte Stimmung. Belastend wirkten auch die am Wochenende veröffentlichen chinesischen Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise sind im Oktober langsamer gestiegen als erwartet, während die Erzeugerpreise abermals zurückgegangen sind.

Der Nationale Volkskongress beschloss am Freitag, über ein Schulden-Swap-Programm im Volumen von 10 Billionen Yuan (1,4 Billionen US-Dollar) die Finanzkraft der Lokalregierungen zu stärken. Beobachter bemängeln aber das Fehlen direkter Stimuli oder gezielter Maßnahmen zur Förderung des Wohnungsmarkts und des privaten Konsums. Das chinesische Konjunkturpaket ist nicht der erhoffte große Wurf, hieß es, dennoch hält sich am Markt die Hoffnung auf weitere Stimulierungssmaßnahmen der chinesischen Regierung zur Stützung der mauen Wirtschaftsentwicklung.

Die chinesischen Behörden werden wahrscheinlich zusätzliche Stimulierungsmaßnahmen ergreifen, um den inländischen und externen Gegenwind im Jahr 2025 und darüber hinaus zu bewältigen, insbesondere wenn die Zollpläne des neu gewählten US-Präsidenten Donald Trump klarer würden, so die Analysten von UBS Global Wealth Management.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Schanghai-Composite mit einem leichten Plus von 0,5 Prozent, während in Hongkong der Hang-Seng-Index im späten Handel kräftig um 1,6 Prozent nachgab. Die Anleger trennten sich aus Enttäuschung über das Wirtschaftsprogramm von Aktien der Immobilienbranche. So büßten Longfor 5,2 Prozent ein und China Overseas 4,4 Prozent. Derweil steigen SMIC um 3,3 Prozent. Die Titel profitieren weiter von den guten Zahlen, die das Unternehmen in der vergangenen Woche vorgelegt hat.

Die Enttäuschung über das chinesische Konjunkturpaket belastet auch die südkoreanische Börse. Der Kospi verlor 1,2 Prozent. Verkauft wurden vor allem Halbleiteraktien und die Titel von Kosmetikherstellern. Samsung Electronics gaben um 3,5 Prozent nach, SK Hynix um ebenfalls 3,9 Prozent. Die Aktien der Kosmetikhersteller Amorepacific und Cosmax fielen um 5,3 bzw. 9,3 Prozent. Für südkoreanische Kosmetikhersteller sind chinesische Touristen eine wichtige Käufergruppe.

In Tokio schloss der Nikkei-225 mit leichten Aufschlägen von 0,1 Prozent. Der japanische Leistungsbilanzüberschuss ist im September um fast 42 Prozent zum Vorjahr geschrumpft.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.266,20 -0,3% +8,9% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.533,32 +0,1% +18,0% 07:00 Kospi (Seoul) 2.531,66 -1,2% -4,7% 07:00 Schanghai-Comp. 3.470,07 +0,5% +16,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.387,60 -1,6% +22,0% 09:00 Taiex (Taiwan) 23.529,64 -0,1% +31,2% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.732,21 +0,2% +14,9% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.610,44 -0,7% +11,5% 10:00 BSE (Mumbai) 80.038,09 +0,9% +10,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:31 % YTD EUR/USD 1,0686 -0,2% 1,0711 1,0764 -3,3% EUR/JPY 164,35 +0,5% 163,52 165,61 +5,6% EUR/GBP 0,8286 -0,1% 0,8294 0,8318 -4,5% GBP/USD 1,2896 -0,1% 1,2910 1,2940 +1,3% USD/JPY 153,82 +0,7% 152,69 153,85 +9,2% USD/KRW 1.396,89 +0,1% 1.395,72 1.393,97 +7,6% USD/CNY 7,1908 +0,2% 7,1790 7,1555 +1,3% USD/CNH 7,2068 +0,1% 7,1990 7,1761 +2,0% USD/HKD 7,7728 -0,0% 7,7753 7,7723 -0,5% AUD/USD 0,6579 -0,0% 0,6580 0,6630 -3,4% NZD/USD 0,5960 -0,0% 0,5961 0,5993 -5,7% Bitcoin BTC/USD 81.111,70 +0,4% 80.761,25 74.906,95 +86,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,41 70,38 +0,0% +0,03 -0,5% Brent/ICE 74,07 73,87 +0,3% +0,20 -0,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.669,08 2.684,32 -0,6% -15,24 +29,4% Silber (Spot) 31,31 31,31 +0,0% +0,00 +31,7% Platin (Spot) 985,73 971,95 +1,4% +13,78 -0,6% Kupfer-Future 4,30 4,31 -0,2% -0,01 +8,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

November 11, 2024 03:42 ET (08:42 GMT)

