DAX - Gute Nachrichten sorgen für freundlichen Auftakt.

Trotz durchwachsener Vorgaben startete der DAX® freundlich in die neue Woche. Die US-Indizes schlossen mit Gewinnen und die Futures deuten auf einen positiven Auftakt. In China gaben die Notierungen jedoch deutlich nach. Meldungen zufolge wird es zunächst keine zusätzlichen Maßnahmen zur Stimulierung des privaten Konsums in China geben. Investoren blendeten diese Meldung allerdings aus und konzentrierten sich vor allem auf die mehrheitlich guten Unternehmensmeldungen.

Unternehmen im Fokus

Continental meldete finale Geschäftszahlen. Demnach gab der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum zwar leicht nach und das Umsatzziel musste gesenkt werden. Der Gewinn konnte dennoch gesteigert werden. Die Aktie gab daraufhin kräftig Gas und kratzte bei EUR 61,70 an der 200-Tage-Durchschnittslinie. Delivery Hero kommt beim Börsengang der Nahost-Tochter Talabat voran. Bis Mitte Dezember sollen rund 15 Prozent an die Börse von Dubai gebracht werden. Die Aktie legte im frühen Handel deutlich zu. Hannover Rück. erhöhte nach einem starken dritten Quartal den Jahresausblick. Die Aktie drehte daraufhin nach oben. Hypoport konnte den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigern und schob sich zurück in die Gewinnzone. MTU Aero Engines stieg nach positiven Analystenkommentaren auf ein neues Allzeithoch. Puma hat das Julihoch bei EUR 46,50 übersprungen.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.430/19.667/20.000/20.228 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.760/18.933/19.106 Punkte

Der DAX® legte zum Handelsstart kräftig zu und schob sich dabei über die Widerstandsmarke von 19.430 Punkten. Damit ist der Weg aus technischer Sicht frei bis zum Allzeithoch. Im weiteren Verlauf besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 20.000/20.228 Punkte. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 18.933 und 19.106 Punkten eine Unterstützungszone.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 30.07.2024 - 11.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.11.2019 -11.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 102,06* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 94,35** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 104,69*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.11.2024; 09:35 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 7,30* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 5,73 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 7,45 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,83* 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.11.2024; 09:35 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.