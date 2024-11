HIVE investiert in Paraguay: Expansion mit neuen Minern und 100 MW Rechenzentrum

Anzeige / Werbung

HIVE Digital Technologies Ltd. gab bekannt, 6.500 leistungsstarke Miner des Typs Canaan Avalon A1566 bestellt und den Bau eines 100-Megawatt-Rechenzentrums in Paraguay gestartet zu haben. Diese Investitionen seien zentrale Schritte in der Strategie des Unternehmens, die Blockchain- und Kryptowährungsindustrie nachhaltig zu prägen.

Der Wettbewerbsvorteil von Hive

HIVE habe sich als Vorreiter für umweltfreundliche Blockchain-Infrastruktur etabliert und betreibe Standorte in Kanada, Schweden und Island, die überwiegend mit grüner Energie arbeiten. Dieses nachhaltige Konzept sei zunehmend ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz und entspreche den Erwartungen von Investoren, die auf umweltfreundliche Geschäftsmodelle setzen. In den letzten Monaten habe HIVE die Produktionskosten durch Investitionen in moderne Hardware und Infrastruktur weiter gesenkt. Die aktuelle Hashrate von etwa 5,6 Exahash pro Sekunde (EH/s) solle bis Mitte 2025 auf 13,5 EH/s ansteigen. Die neuen Miner des Typs Avalon A1566, die eine Effizienz von 16,5 Joule pro Terahash (J/TH) aufweisen, würden ältere Modelle ablösen und die Gesamtflotteneffizienz maßgeblich erhöhen.

Miner der nächsten Generation

Die neuen Avalon A1566 Miner von Canaan Inc. sollen die Mining-Effizienz signifikant steigern. Miner sind spezielle Computer, die komplexe Berechnungen durchführen, um Transaktionen auf der Blockchain zu verifizieren und so neue Bitcoins zu erzeugen. Diese "Mining"-Prozesse sind rechenintensiv und erfordern enorme Leistung sowie eine effiziente Energienutzung, um profitabel zu bleiben. Jede Maschine erbringe eine Leistung von 185 Terahash pro Sekunde (TH/s) bei einer Effizienz von 16,5 J/TH. HIVE-CEO Aydin Kilic erklärte dazu: "Durch die Optimierung unseres Miner-Portfolios sichern wir uns eine hohe Rentabilität, auch bei volatilen Marktbedingungen." Der Austausch älterer Miner mit einer Effizienz von 30 J/TH soll die Gesamtkapazität des Unternehmens auf 6 EH/s erhöhen und die Flotteneffizienz bis März 2025 auf 20,5 J/TH verbessern. Die ersten 500 Miner dieser Lieferung werden in den kommenden Tagen in Betrieb genommen, während die restlichen Einheiten nach und nach folgen. Durch die gestaffelte Lieferung und günstige Beschaffungskonditionen wolle HIVE Kapitalkosten optimieren und flexibel auf Marktveränderungen reagieren.

Nachhaltiges Rechenzentrum in Paraguay: Ein Schritt in die Zukunft

Zusätzlich zur Hardware-Investition startet HIVE den Bau eines 100 MW starken Rechenzentrums in Paraguay. Der Standort sei aufgrund kostengünstiger Wasserkraft gewählt, die umweltfreundlich und kostensparend wirke. Die Fertigstellung sei für das dritte Quartal 2025 geplant, mit einer Kapazität von 12,5 EH/s für das globale Bitcoin-Mining-Netzwerk. Kilic unterstrich: "Diese Anlage zeigt unser Engagement für nachhaltiges Wachstum und Energieeffizienz."

Das Rechenzentrum solle zunächst mit einer Kapazität von 30 MW in Betrieb gehen und etwa 2 EH/s leisten, die voraussichtlich bis zum zweiten Quartal 2025 vollständig genutzt wird. HIVE gehe davon aus, durch die Kombination moderner Hardware und grüner Energie bis Ende 2025 etwa 2 % der globalen Bitcoin-Mining-Kapazität zu erreichen. So festige das Unternehmen seine Rolle als führender Anbieter im Bereich umweltfreundlichen Bitcoin-Minings.