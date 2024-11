Cardano Kurs explodiert über 75 Prozent in einer Woche - jetzt ADA kaufen?

In einer unerwartet starken Kursexplosion konnte Cardano zuletzt über 75 Prozent an Wert zulegen und sich damit aus einem Tief erholen, das seit März 2024 andauerte. Damit gehört der ADA-Token aktuell zu den erfolgreichsten Kryptowährungen am Markt und konnte selbst Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) übertrumpfen.

Wir werfen in unserem Artikel einen Blick auf die Gründe für den rasanten Preisanstieg und verraten darüber hinaus, ob es sich noch immer lohnen könnte, in den ADA-Token zu investieren.

Cardano-Gründer Hoskinson soll Krypto-Regulierungen für US-Regierung erstellen

Der Hauptgrund für die aktuelle Kursexplosion von Cardano dürfte darauf zurückzuführen sein, dass Charles Hoskinson bereits am vergangenen Wochenende bekannt gegeben hatte, dass er als Krypto-Experte für die kommende US-Regierung von Donald Trump arbeiten wird. So erklärte er in einem von ihm selbst veröffentlichten Video, dass er an den Regulierungen der US-Regierung für Kryptowährungen arbeiten wird. Wörtlich sagte er: "Ein großer Teil meiner Zeit im Jahr 2025 wird auch dem politischen Prozess gewidmet sein."

Offiziell wurde ihm noch keine offizielle Rolle zugewiesen, allerdings ist die Regierung des aktuellen US-Präsidenten Biden noch bis zum kommenden Januar im Amt. Danach könnte eine offizielle Meldung erfolgen - und die Arbeit von Hoskinson an Veränderungen der Krypto-Regulierung beginnen.

JUST IN: @IOHK_Charles to collaborate with the U.S. government on shaping crypto regulations. pic.twitter.com/TAgMGf75mS - TapTools (@TapTools) November 9, 2024

Der ADA-Kurs reagierte prompt und konnte alleine in den letzten sieben Tagen 76,96 Prozent an Wert gewinnen. Somit wird Cardano zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 0,5836 US-Dollar gehandelt, nachdem der Krypto-Token am Montag der vergangenen Woche noch bei 0,3298 US-Dollar lag. Auch die Marktkapitalisierung des ADA-Tokens explodierte auf einen Wert von über 20,47 Milliarden US-Dollar, was die Kryptowährung zum ersten Mal seit Wochen wieder in das Top-10-Ranking der Krypto-Welt pushte.

Könnte der Cardano Preis auch weiterhin steigen? In den letzten 24 Stunden normalisierte sich der ADA-Hype ein wenig, denn in diesem Zeitraum konnte die Kryptowährung gerade einmal 0,74 Prozent zulegen. Klar ist jedoch auch, dass die digitale Währung weiterhin weit von ihrem bisherigen Allzeithoch entfernt ist: Im September 2021 konnte der ADA-Token auf ein Preisniveau von 3,09 US-Dollar steigen. Derzeit liegt er über 80 Prozent unter diesem Spitzenkurs. Investoren könnten also durchaus jetzt die Chance nutzen und günstig in Cardano investieren - in der Hoffnung, dass der Preis in den kommenden Monaten weiter steigen wird.

Community-Krypto-Projekte sind im Trend: Cardano und Flockerz setzen auf DAO

Seit der Einführung der Chang Hardfork im vergangenen Sommer setzt Cardano mehr und mehr auf die eigene Community bei der Entscheidungsfindung und entwickelt sich langsam in Richtung eines DAO-Systems (Decentralized Autonomous Organization). Damit steht die Kryptowährung nicht alleine dar, denn auch junge Projekte wie Flockerz (FLOCK) setzen immer öfter auf dieses Konzept.

In Flockerz kann die eigene Gemeinschaft - auch "The Flock" genannt - auf das dezentrale "FlockTopia" zurückgreifen. Hierbei handelt es sich um das DAO-System des Meme-Tokens, das über ein innovatives Vote-to-Earn-Konzept (VTE) zusätzliche Bonuszahlungen bietet. Hierbei werden Nutzer dafür belohnt, dass sie zum Beispiel über die Projektentwicklung, die Marketing-Strategie, etwaige Tokenverbrennungen oder neue Features abstimmen.

Bezahlt werden diese Bonuszahlungen immer in Form des nativen FLOCK-Tokens, der übrigens bereits im laufenden Vorverkauf in einem Staking-Programm angelegt werden kann. Hier wird aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 1.207 Prozent angeboten, wobei 25 Prozent aller FLOCK-Token in den ersten zwei Jahren nach dem offiziellen Coin Launch ausgezahlt werden sollen.

Weitere 25 Prozent der Flockerz Coins sind für das VTE-System reserviert und zusätzliche 20 Prozent können im Vorverkauf erworben werden. Das soll dafür sorgen, dass die Plattform langfristig stabil agieren kann und gleichzeitig die Community ein reges Interesse daran hat, Flockerz zu begleiten. Wer noch heute in den FLOCK-Token investieren möchte, kann dies übrigens nicht nur über den Kauf per Kreditkarte machen, sondern dafür auch ETH, USDT oder BNB nutzen.

