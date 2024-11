In meinen "Earnings-Quickchecks" schaue ich mir die aktuellen Geschäftszahlen der Unternehmen an und unterziehe sie einem kurzen Abgleich mit meinem Investmentcase. Moody's ist eine der weltweit führenden Ratingagenturen und seit mehr als 112 Jahren am Markt aktiv. Sie veröffentlicht Recherchen, Risikoanalysen, Bonitätsbeurteilungen, Berichte und Ratings für festverzinsliche Wertpapiere und deren Emittenten. Insgesamt werden Schuldtitel in Höhe von über 30 Billionen Dollar bewertet. Moody's als auch S&P Global kommen jeweils auf rund 40 % Weltmarktanteil und verfügen damit über einen kaum zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...