Gerade hat DELIVERY HERO seine Tochter TALABAT in Dubai vorgestellt. Denn: Hier ist ein Börsengang geplant und die Details dazu lauten wie folgt: Es soll zunächst ein Minderheitsanteil platziert werden. DELIVERY HERO will zunächst 15 % an TALABAT platzieren, bis Mitte Dezember sollen sämtliche Papiere zugelassen werden. Es könnte einer der größten Börsengänge der Region in diesem Jahr werden. Dem Unternehmen könnten durch die Transaktion rund 1 Mrd. $ zufließen, der Unternehmenswert inklusive Schulden wird dabei auf bis zu 12 Mrd. $ Dollar taxiert. Der Angebotszeitraum läuft vom 19. bis 27. November. Der Handel der Aktie könnte dann am oder um den 10. Dezember aufgenommen werden.Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion /Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!