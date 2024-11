Schwalbach (ots) -Seit November 2024 verstärkt Fabian Schmidt die auf die Transformationsbegleitung von Energieunternehmen spezialisierte Managementberatung AXXCON. Als neuer Partner verantwortet der 42-Jährige den Bereich Cloud- und Technologieberatung, für den er das Team erweitern sowie Kunden akquirieren und damit das Wachstum des mittelständischen Unternehmens vorantreiben wird. "Die Cloudifizierung leistet einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung und hilft, die zahlreichen Herausforderungen der Energiewende zu bewältigen", so Schmidt. Richtig umgesetzt ermögliche sie den Energieversorgern, flexibel auf neue Anforderungen zu reagieren und den Ausbau intelligenter Netze zu beschleunigen.Zuvor hatte Fabian Schmidt unter anderem bei der Unternehmensberatung Deloitte die Cloud Transformationsberatung maßgeblich mit aufgebaut und die strategische Partnerschaft mit einem Hyperscaler verantwortet. Bei dem indischen Technologie- und Cloud-Dienstleister Wipro führte er das europäische Cloud Beratungsgeschäft und leitete als Programmleiter internationale Cloudtransformationen. Unter anderem leitete Fabian Schmidt auch den Umzug des Energiekonzerns E.ON in die Cloud für den indischen Technologiedienstleister. Mit dieser Cloud-Transformation wurden erfolgreich mehrere Rechenzentren geschlossen und ein Datenvolumens im Petabyte-Bereich migriert. Damit einhergehend verantwortet er auch die Migration eines der größten SAP-Systeme in der Energiewirtschaft weltweit in die öffentliche Cloud.Nicht zuletzt aus diesem Mammut-Projekt resultiert die Verbindung von Schmidt zur Managementberatung AXXCON, die das Projekt Management bei EON unterstützte. "Die leistungs- und zugleich teamorientierte Firmenkultur bei AXXCON hat mich überzeugt. Nach 15 Jahren in Großkonzernen freue ich mich zudem auf mehr Unternehmertum und Gestaltungsmöglichkeiten", erklärt Schmidt. Harald Freitag, Gründer und Partner bei AXXCON begrüßt den Zuwachs in der Geschäftsführung: "Die Chemie hat sofort gestimmt und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Fabian Schmidt, der über wichtiges Knowhow und jahrelange Erfahrung im Bereich Cloud Transformation verfügt."Über AXXCON:AXXCON ist eine der führenden Management- und Transformationsberatungen in der Energiebranche. Wir begleiten Unternehmen ganzheitlich in Ihrem Transformationsprozess. Neben einer hohen fachlichen Expertise in der Energiewirtschaft, einem großen konzeptionellen, organisatorischen und technologischen Verständnis ist es unsere Umsetzungsstärke, die unsere Arbeit prägt.Pressekontakt:Karim Schäfer/Main-PressesprecherMail: schaefer@main-pressesprecher.deTel.: 0173-8412183Original-Content von: AXXCON GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119839/5905673