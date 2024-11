Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-Aktienmärkte beendeten die vergangene Handelswoche mit einem weiteren Anstieg am Freitag, an dem die Leitindizes (mitunter der S&P 500) neue Rekordstände erreichten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Getrieben worden sei die positive Entwicklung weiterhin vor allem von der Hoffnung auf eine unternehmensfreundliche Politik des designierten Präsidenten Trump, der Steuersenkungen und Deregulierung in Aussicht gestellt habe. Zusätzlichen Rückenwind hätten die Märkte durch leicht sinkende Anleiherenditen erhalten, die von der Zinssenkung der US-Notenbank am Donnerstag (-25 Prozentpunkte) profitiert hätten. ...

