In einem Interview mit der chinesischen Nachrichtenseite IT Home geben Apple-Führungskräfte eine eigenwillige Erklärung für das Verlegen des Powerknopfs auf die Unterseite des 2024er Mac Mini. Befragt wurden Hardware-Vizechef John Ternus und Marketing-Vizechef Greg Joswiak. IT Home wollte unter anderem wissen, wieso der Netzschalter beim neuen Mac Mini schlecht erreichbar an der Unterseite des Geräts platziert wurde. Apple: Unterseite am besten geeignet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...