FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die neue Konzernchefin Karin Radström versuche, einen ganzheitlichen Ansatz bei Mercedes zu implementieren, der die Optimierung der Präsenz in Deutschland, die Steigerung des Servicegeschäfts und die Fokussierung auf Profitabilität anstelle von Marktanteilen beinhalte, schrieb Analyst Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2024 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000DTR0CK8