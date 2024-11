Experte zur Bitcoin Explosion: "Das Beste kommt noch!"

Im Krypto-Markt überschlagen sich die Ereignisse: Bitcoin hat eine der stärksten Wochenbewegungen seit Langem hingelegt und markiert aktuell Höchststände über 81.000 US-Dollar. Krypto Rover, ein bekannter Analyst mit einer großen Fanbase von 157.000 Followern auf YouTube und fast 900.000 auf X, spricht von einem der massivsten Ausbrüche, die er in letzter Zeit gesehen hat. Die momentane Rallye erinnert ihn an 2020, kurz bevor Bitcoin in eine starke bullische Phase eingetreten ist. Damals schoss der Kurs in die Höhe und die Parallelen könnten kaum klarer sein.

Vergleich der letzten Bullruns, Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=fUFPTsYRMxU

Stimmung bleibt positiv

Eines ist sicher: Die Stimmung bei Bitcoin ist derzeit außergewöhnlich bullish, und viele glauben, dass das erst der Anfang ist. Interessant ist, dass aktuell auch viele Kleinanleger, also Retail-Investoren, zurück in den Markt kommen. Die Daten zeigen klar, dass sich das Interesse bei kleineren Tradern wieder steigert. Ein klares Zeichen dafür, dass das Krypto-Fieber zurückkehrt - und mit ihm die Nachfrage, die Bitcoin und Altcoins nach oben treiben könnte. Krypto Rover sieht hier die Vorzeichen für eine klassische Altcoin-Saison, in der besonders kleinere Kryptowährungen in den nächsten 30 bis 40 Tagen deutlich zulegen könnten. Wer sich darauf vorbereitet, könnte also von den kommenden Bewegungen profitieren. Nicht umsonst steigt auch die Nachfrage an Pepe Unchained ($PEPU), der mit seiner Mischung aus Memecoin und neuester Layer 2 Technologie schon über 26,6 Millionen im Presale eingesammelt hat. Auch die Großinvestoren suchen mittlerweile die ICOs, die mit geringer Marktkapitalisierung starten und dann dann schnell um das vielfache Wachsen können.

Bitcoin als digitales Gold ganz vorne

Bitcoin zeigt derzeit eine beeindruckende Performance im Vergleich zu traditionellen Anlageklassen wie dem S&P 500 und Gold. Während diese Märkte in den letzten Wochen etwas geschwächelt haben, verzeichnet Bitcoin Zuwächse - und die Chancen stehen gut, dass das Momentum anhält.

The price target of this Bitcoin falling wedge is $140K! pic.twitter.com/orPTeVVP3u - Crypto Rover (@rovercrc) November 11, 2024

Noch bemerkenswerter ist der Erfolg des Spot-Bitcoin-ETFs, der jetzt schon als der erfolgreichste ETF-Launch der Geschichte gefeiert wird. Mittlerweile wurden hier schon 25,8 Milliarden US-Dollar investiert - und das erst seit Beginn dieses Jahres. Für Krypto Rover ist das ein weiterer eindeutiger Hinweis auf das enorme Potenzial, das Bitcoin in sich trägt. Er zieht sogar Parallelen zur Entwicklung des Gold-ETFs von 2003, der ebenfalls eine starke Wertentwicklung verzeichnete, allerdings nicht annähernd so schnell wie der Bitcoin-ETF. Ein weiterer Baustein, der die Hypothese eines anhaltenden Aufwärtstrends stützt.

Technische Muster unterstützen weiter

Ein besonders starkes Signal sieht Rover im sogenannten "Cup-and-Handle"-Muster, das sich in den letzten Monaten langsam herausgebildet hat und jetzt endgültig ausgebrochen ist. Seit über 230 Tagen analysiert er dieses Muster auf seinem Kanal und sieht darin eine klare Bestätigung, dass Bitcoin bald die Marke von 120.000 US-Dollar anvisieren könnte. Es ist das Muster, das die Fans seiner Analysen schon lange erwartet haben, und nun scheint die große Bewegung tatsächlich im Gange zu sein. Rovers Analysen zeigen, dass die Rallye bislang planmäßig verläuft - eine Entwicklung, die wohl auch viele Bitcoin-Hodler in ihrem Handeln stärkt und auf noch mehr Gewinne hoffen lässt.

Historisch betrachtet gibt es noch einen weiteren, spannenden Faktor: Nach den US-Wahlen zeigt Bitcoin oft eine deutliche Aufwärtsbewegung. Laut Rover deutet alles darauf hin, dass dieser Trend sich auch diesmal bewahrheiten könnte. Bitcoin scheint also sowohl im Chart als auch im Zyklus auf einem vielversprechenden Weg zu sein, der an die große Rallye von 2020 erinnert.

Google Trends Analyse (Suchbegriff "Bitcoin" der letzten 5 Jahre zeigt noch Potential, Quelle: https://trends.google.de/

Auch technische Indikatoren wie der MACD, ein oft verwendeter Indikator zur Beurteilung von Trendstärke, deuten auf weiteres Aufwärtspotenzial hin. Aktuell liegt der MACD auf einem ähnlichen Niveau wie 2020 - ein weiteres Anzeichen dafür, dass sich Bitcoin erst am Anfang eines neuen Zyklus befinden könnte.

Markt sollte noch viel Potential bieten

Rover bleibt daher optimistisch und glaubt, dass das wahre Top des Zyklus noch in weiter Ferne liegt. Ein potenzielles Allzeithoch bei 280.000 US-Dollar scheint für ihn im aktuellen Zyklus durchaus realistisch. Korrekturen könnten kommen, aber für ihn sind das Kaufgelegenheiten - kein Grund zur Sorge. Der langfristige Trend sieht für ihn stabil aus und deutet auf weiteres Wachstum hin. Dennoch zeigt die Altcoin Saison für risikofreudige Investoren deutlich höhere Potenziale als Bitcoin. Sollte es nach den Experten von Coincerge gehen, könnte Pepe Unchained im Bullenmarkt den Memecoinsektor ordentlich aufmischen.

Dieser neue Coin bringt nicht nur die kultige Meme-Figur Pepe zurück, sondern kombiniert sie mit einer Layer-2-Technologie, die schnelle und günstige Transaktionen ermöglicht. Gerade in einem Marktumfeld, das von großen institutionellen Investitionen enorm gepusht wird und bei dem Altcoins zunehmend Vorteile für Retail Anleger generieren können, setzt Pepe Unchained genau zum richtigen Zeitpunkt an.

Der Presale ist jetzt schon ein voller Erfolg und sammelte bisher über 26,6 Millionen US-Dollar ein - ein Beweis dafür, dass die Nachfrage nach innovativen Projekten in der Kryptoszene lebendig ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Memecoins bietet Pepe Unchained eine eigene Layer-2-Blockchain mit einer dezentralen Börse und einem Block-Explorer. Diese Kombination könnte den Coin nicht nur zu einem reinen Spekulationsobjekt, sondern zu einem stabilen Bestandteil des Krypto-Ökosystems machen. Als neueste Initiative wird außerdem ein Pump Pad, also ein eigenen Plattform programmiert, welche es ermöglicht, mit 2 Klicks einen eigenen Memecoin zu launchen.

Während Bitcoin weiter Fahrt aufnimmt, könnte Pepe Unchained vom Aufschwung der Altcoin-Bewegung profitieren. In einem Markt, der nach neuen Ideen und Geschichten sucht, hat Pepe Unchained das Potenzial, die Meme-Kultur in ein ernstzunehmendes Projekt zu verwandeln - ein echtes Highlight für alle, die auf der Suche nach der nächsten großen Story sind.

