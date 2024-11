Dogecoin Kurs Prognose: Top-Krypto-Experte sieht DOGE-Preis bei 23 US-Dollar im Jahr 2025

Derzeit scheint es so, als ob der weltweit erste und größte Meme-Coin Dogecoin preislich nicht mehr aufzuhalten sei: Alleine in den letzten sieben Tagen konnte der DOGE-Token über 85 Prozent an Wert gewinnen und gilt damit als eine der erfolgreichsten Kryptowährungen dieses Zeitraums.

Wie lange dieser Hype anhalten kann, ist allerdings fraglich. Angesichts dessen hat sich nun ein Krypto-Analyst mit der Zukunft beschäftigt und eine Dogecoin Prognose für die kommenden Monate abgegeben. Sein Urteil: Im bestmöglichen Fall könnte der DOGE-Token ein Preisniveau von über 23 US-Dollar erreichen - konservativ betrachtet immerhin 3,95 US-Dollar.

Historische Daten verraten: Dogecoin wird unglaubliches Preisniveau erreichen

Über 78.000 Follower hat Ali Martinez über seinen X-Account mittlerweile gesammelt. Fast täglich veröffentlicht der Krypto-Experte hier On-Chain-Analysen sowie technische Analysen zu vielen Kryptowährungen - zuletzt zu Dogecoin. Denn in seinem bereits gestern veröffentlichten Tweet verrät er, dass jetzt ein Muster im DOGE-Chart aufgetaucht sei, das historisch betrachtet bereits zweimal erschienen ist - und jedes Mal zu unglaublichen Kursgewinnen geführt hat.

Dieser parabolische Kursverlauf soll dafür sorgen, dass in den kommenden Monaten eine starke Kursrallye entsteht, die den DOGE-Preis auf ein Niveau von 3,95 US-Dollar im niedrigen und bis zu 23,26 US-Dollar im hohen Bereich ansteigen lassen könnte.

Dogecoin $DOGE is about to go parabolic! Based on historical patterns, a potential top might lie between the 1.618 and 2.272 levels, translating to a price range of $3.95 to $23.26. - Ali (@ali_charts) November 10, 2024

Zuletzt sorgte der Wahlsieg Donald Trumps in den USA - und der Hype rund um die Trump-Unterstützung von Elon Musk - dafür, dass Dogecoin bereits vor der Wahl starke Zuflüsse erhielt und sich preislich weiterentwickeln konnte. Wie realistisch jedoch ein DOGE-Preis von über 20 US-Dollar im kommenden Jahr ist, ist fraglich - schließlich liegt das bisherige Allzeithoch bei 0,73 US-Dollar. Allerdings meldeten sich auch andere Krypto-Analysten über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) zu Wort. Der Krypto-Experte "Mikybull Crypto" setzte in seinem Tweet mit 2 bis 4 US-Dollar ein wesentlich konservativeres Ziel für den aktuellen Bullenzyklus, wohingegen der Analyst @TheScalpingPro sogar nur die Chance auf 1,17 US-Dollar für realistisch hält.

Klar ist allerdings, dass gerade der Meme-Coin-Bereich in den kommenden Monaten erneut stärker in den Vordergrund rücken wird - vor allem dann, wenn der Hype um Bitcoin und Ethereum wieder am Abflachen ist. Historisch betrachtet ist das nämlich der Zeitpunkt, an dem viele Anleger risikofreudiger agieren und zu den volatilen Kryptowährungen mit Meme-Charakter wechseln. Erste Presale-Projekte wie Pepe Unchained (PEPU) können bereits jetzt von dem Hype am Markt profitieren und starke Zuflüsse verzeichnen.

Über 26 Millionen US-Dollar: Pepe Unchained Presale mit hohen Zuflüssen

Wie groß das Interesse der Investoren an Presale-Meme-Coin-Projekten ist, zeigt ein Blick auf den aktuellen Vorverkauf von Pepe Unchained: Über 26,6 Millionen US-Dollar wurden bereits an Kapital gesammelt - Ethereum konnte im Jahr 2014 gerade einmal 17,3 Millionen US-Dollar sammeln. Damit gilt der PEPU-Token bereits vor dem offiziellen Coin Launch als voller Erfolg und könnte später sogar zu einem der erfolgreichsten Meme-Token avancieren.

Sollte dies der Fall sein, haben die Entwickler im offiziellen Whitepaper bereits angekündigt, dass ein ganzes Ökosystem rund um Pepe Unchained entstehen soll. Wie genau das allerdings aussieht, ist bis jetzt noch nicht bekannt.

Doch was ist Pepe Unchained überhaupt? Als weltweit erster Layer-2-Meme-Coin bietet der PEPU-Token die Chance, auf der Ethereum-Blockchain aufzubauen, jedoch bis zu 100-mal schneller agieren zu können. Die eigene PEPU-Blockchain möchte dabei preislich und von der Geschwindigkeit her mit dem Solana-Meme-Coin-Ökosystem mithalten und selbst Kleinanleger überzeugen können.

Ein weiterer Grund für den aktuellen Erfolg dürfte zudem das Presale-Staking-Programm sein, das im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 91 Prozent bietet. Die APY soll dabei laut den Entwicklern langfristig ein hohes Niveau halten können, um so über die kommenden zwei Jahre hinweg ganze 30 Prozent aller PEPU-Token auszuzahlen. So wurden bereits viele frühzeitige Anleger überzeugt. Wer also noch vor dem Launch investieren möchte, sollte nicht mehr allzu lange warten.

