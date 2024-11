Bei der Vorstellung der Quartalszahlen in der vergangenen Woche lieferte Delivery Hero noch keine Neuigkeiten zum im August angekündigten Börsengang von Talabat, was an den Märkten für spürbare Enttäuschung sorgte. Am Sonntag holte das Unternehmen dies nun nach. Noch heute soll demnach der Wertpapierprospekt erscheinen; der Börsengang wird für Mitte Dezember angepeilt.Anzeige:Delivery Hero (DE000A2E4K43) will dann 15 Prozent der Anteile verkaufen und könnte sich damit nach Schätzungen von Analysten zwischen 1,7 und ...

