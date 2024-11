© Foto: picture alliance / Caro | Sorge

Delivery Hero stellt den Börsengang seiner Tochtergesellschaft Talabat in Dubai vor und peilt damit einen der größten Börsengänge der Region 2024 an. Die Aktie startet am Montag klar im Plus.Der Essenliefer-Riese aus dem MDAX plant, einen Minderheitsanteil von 15 Prozent an Talabat zu platzieren und rechnet mit einem Listing bis Mitte Dezember. "Der Angebotszeitraum läuft vom 19. bis 27. November, Handelsstart könnte der 10. Dezember sein," so das Unternehmen am Wochenende in Berlin. Analysten begrüßen die Neuigkeiten. Jo Barnet-Lamb von UBS betont: "Die Klarheit über den Zeitpunkt des Börsengangs beruhigt die Anleger, nachdem zuletzt Unsicherheiten aufkamen." Nach Einschätzungen von …