Bitcoin auf Rekordkurs: Florian Grummes über die neue Rally

Der Analyst Florian Grummes sieht Bitcoin in einer entscheidenden Phase: Laut seiner Einschätzung hat eine neue Ausbruchsrally begonnen, gestützt durch ein charttechnisch positives Umfeld und den Wahlsieg Donald Trumps. Der Bitcoin durchbrach kürzlich die Marke von 79.780 USD und überwand damit eine langanhaltende Widerstandszone. Grummes rechnet mit einem möglichen Anstieg auf die symbolische 100.000-USD-Marke, warnt jedoch vor kurzfristigen Risiken.

Langfristiges Potenzial trotz überkaufter Indikatoren

In seiner Chartanalyse zeigt Grummes die Entwicklung von Bitcoin seit dem Tief im August, mit einem Anstieg von rund 60,9 %. Der Wochenchart signalisiere seiner Meinung nach eine bullische Stimmung, obwohl Indikatoren wie die Stochastik bereits überkauft seien. Grummes betont, dass die Bullen den Kaufdruck aufrechterhalten müssten, um das obere Bollinger-Band im Wochenchart weiter nach oben zu treiben. Er sieht mittelfristig ein Ziel von etwa 100.000 USD, das möglicherweise bis Jahresende erreicht werden könnte. Ein zweites Ziel liege bei 130.000 USD.

Die "Cup and Handle"-Formation

Grummes erkennt in diesem Chartbild eine sogenannte "Cup and Handle"-Formation (auf Deutsch: "Tassen- und Henkel"-Formation). Diese Formation entsteht, wenn der Kurs zunächst einen abgerundeten Tiefpunkt bildet, gefolgt von einem leichten Rückgang, der wie ein "Henkel" an einer "Tasse" aussieht.



In der Abbildung ist die Tassenform klar zu erkennen: Bitcoin fiel zunächst in einer abgerundeten Bewegung bis zu seinem Tiefpunkt im Mai 2022 und stieg dann langsam wieder an, was eine "Tasse" bildet. Nach diesem Anstieg bildet sich der "Henkel" - ein kleinerer, meist seitlicher oder abwärts gerichteter Kursrückgang, bevor der Kurs weiter stark ansteigt. Diese Formation gilt in der technischen Analyse als starkes bullisches Signal und deutet auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hin. Die "Cup and Handle"-Formation signalisiert, dass das Potenzial für weitere Kursgewinne besteht, da die Marktteilnehmer den anfänglichen Rückgang als Korrekturphase genutzt haben und bereit sind, den Kurs weiter nach oben zu treiben. In diesem Fall könnte die Formation laut Grummes zu einem Anstieg auf die nächsten Kursziele bei 100.000 USD und 130.000 USD beitragen.