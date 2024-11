Die 200-Tage-Durchschnittslinie kam zuletzt gleich mehrfach zum richtigen Zeitpunkt und hat dem Aktienkurs von q.beyond die nötige Unterstützung gegeben. Nun liegt es am Unternehmen, für wieder nachhaltig steigende Kurse zu sorgen. Und dafür hat das IT-Service-Unternehmen den wirksamsten Hebel selbst in der Hand: Eine möglichst gute operative Entwicklung. Und tatsächlich haben die jetzt vorgelegten Neun-Monats-Zahlen ... The post q.beyond: Upgrade bei der Ergebnisprognose appeared first on Boersengefluester.

