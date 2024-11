Heidelberg Materials verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Kursanstieg von 3,87 Prozent an der Börse. Die Aktie kletterte auf ein neues 52-Wochen-Hoch von 119,35 Euro, was einem Zuwachs von 71,87 Prozent gegenüber dem Vorjahrestief entspricht. Analysten sehen weiteres Potenzial und setzen das durchschnittliche Kursziel auf 126,14 Euro.

Insider-Verkauf ohne negative Auswirkungen

Trotz eines signifikanten Aktienverkaufs durch die Spohn Cement Beteiligungen GmbH, die in enger Beziehung zum Aufsichtsratsmitglied Ludwig Merckle steht, blieb die positive Kursentwicklung ungebrochen. Der Verkauf von Aktien im Wert von über 85 Millionen Euro am 7. November scheint das Vertrauen der Anleger nicht erschüttert zu haben. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 11,16 Euro je Aktie, was die robuste Position des Unternehmens unterstreicht.

Heidelberg Materials Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...