Die MicroStrategy-Aktie erlebt einen bemerkenswerten Aufschwung an der NASDAQ, angetrieben durch die jüngste Rallye am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs erreichte ein neues Allzeithoch von nahezu 82.000 US-Dollar, was dem Unternehmen erhebliche Gewinne bescherte. Das Bitcoin-Portfolio von MicroStrategy, dem größten institutionellen Besitzer der Kryptowährung, überstieg die beachtliche Marke von 20 Milliarden US-Dollar. Diese Entwicklung katapultierte den Aktienkurs vorbörslich um über 10 Prozent auf 297,80 US-Dollar.

Politische Faktoren beeinflussen Kryptomarkt

Die jüngsten politischen Ereignisse in den Vereinigten Staaten haben den Kryptomarkt zusätzlich befeuert. Die Wahl eines kryptofreundlichen Kandidaten zum Präsidenten wird als positives Signal für die Branche gewertet. Versprechen wie günstigere Energiepreise für Bitcoin-Mining und eine zurückhaltende Regulierungspolitik nähren die Hoffnungen der Investoren auf weiteres Wachstum. Diese Faktoren könnten MicroStrategys Position als führendes Unternehmen im Kryptobereich weiter festigen und den Aktienkurs in Zukunft noch stärker beeinflussen.

