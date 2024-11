In China wurden im Oktober 1,43 Millionen New Energy Vehicles verkauft. Damit wurde das bisherige Rekordhoch aus dem September nochmals deutlich übertroffen. Der NEV-Markt in China setzt mit den Oktober-Zahlen seine starke Entwicklung fort. Nach einem schwächeren Jahresbeginn konnte der Rekord aus dem Dezember 2023 (1,191 Millionen New Energy Vehicles) erst in diesem September mit 1,287 Millionen NEV überboten werden. Im Oktober wurde nun laut der ...

