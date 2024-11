EQS-News: Traum-Ferienwohnungen / Schlagwort(e): Sonstiges

Traum-Ferienwohnungen bietet ein zeitlich begrenztes Black Friday-Angebot für Vermieter an



11.11.2024 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, Deutschland - November 11, 2024 - Traum-Ferienwohnungen, eine der führenden Plattformen in der deutschen Ferienvermietungsbranche, kündigt ein exklusives Black Friday-Angebot für Immobilieneigentümer an. Sie können ihre Immobilien für nur 99 Euro netto ohne zusätzliche versteckte Kosten einstellen. Das Portal und die App von Traum-Ferienwohnungen verzeichnen über 3 Millionen Besucher pro Monat, wodurch gelistete Inserate eine hohe Sichtbarkeit bei einem breiten Publikum erhalten. Dies zeigt sich auch in der gestiegenen Nachfrage, die in den vergangenen Monaten zu einer Zunahme der Anfragen um 15 % führte und nun mehr als 100.000 Anfragen pro Monat generiert. Traum-Ferienwohnungen legt großen Wert auf Transparenz und benutzerfreundliche Bedienung für Vermieter. Dies zeigt auch die 4,2-Sterne-Bewertung auf Trustpilot, die für die hohe Zufriedenheit und den zuverlässigen Service des Portals spricht. "Wir von Traum-Ferienwohnungen freuen uns, mit diesem Black Friday-Angebot neue Eigentümer auf unserem Portal willkommen zu heißen. Mit unserem unübertroffenen Vertriebsnetzwerk erhalten Eigentümer eine unvergleichliche Sichtbarkeit, die sie mit einer wachsenden Zahl von begeisterten Reisenden verbindet. Während wir in Deutschland und ganz Europa expandieren, bleiben wir bestrebt, höhere Auslastungen für die Ferienunterkünfte zu schaffen. Jedes neue Inserat erweitert unser Netzwerk und bietet einen Mehrwert unseres Portals außergewöhnliche Reiseerlebnisse für unsere Gäste zu schaffen", sagt Gautam Swaroop, CEO von OYO Vacation Homes (der Muttergesellschaft von Traum-Ferienwohnungen). Immobilieneigentümer, die das Black Friday Angebot nutzen, erhalten folgenden Vorteile: 100% Gewinn: Traum-Ferienwohnungen bietet einen Wettbewerbsvorteil, indem es den Eigentümern ermöglicht, 100% ihrer Mieteinnahmen zu behalten, ein seltener Vorteil auf dem Ferienvermietungsmarkt. Hohe Sichtbarkeit: Traum-Ferienwohnungen ist eine der Top-3-Ferienvermietungsplattformen in Deutschland, wobei 98% der Besucher von deutschen Urlaubern stammt. Einfache Verwaltung: Das "Inventory Syncup"-Tool ermöglicht es Vermietern, Buchungen, Verfügbarkeiten und Preise mühelos plattformübergreifend zu verwalten. Das ausgedehnte Netzwerk des Portals umfasst mittlerweile mehr als 129.000 Objekte und ist damit eine unschätzbare Ressource für Eigentümer, die ihre Sichtbarkeit erhöhen möchten. Über Traum- Ferienwohnungen: Traum-Ferienwohnungen wurde 2001 gegründet und ist eine Online-Ferienvermietungsportale mit über 129.000 Ferienobjekte in Europa und darüber hinaus. Das Insertionsmodell von Traum-Ferienwohnungen sorgt für mehr Transparenz und ermöglicht es den Vermietern, direkt mit den Gästen in Kontakt zu treten und eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung zu treffen. Neben herkömmlichen Wohnungen oder Häusern bietet das Portfolio auch einzigartige Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, Windmühlen und Schlösser, aus denen die Gäste wählen können. Seit Mai 2019 ist Traum-Ferienwohnungen Teil von OYO Vacation Homes, einem der führenden Ferienvermieter in Europa. Als Teil von OYO Vacation Homes arbeitet Traum-Ferienwohnungen mit anderen bekannten Portalen wie DanCenter, Belvilla by OYO und Direct Booker zusammen. Für weitere Informationen über Traum-Ferienwohnungen und um das Black Friday Angebot von 99 € zu nutzen, besuchen Sie https://www.traum-ferienwohnungen.de/ oder laden Sie die App herunter.



11.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com