Die Evotec-Aktie schießt am Montagmorgen um über +10% in die Höhe und ist damit der mit Abstand stärkste Wert im SDAX und im TecDAX. Gewinnen Anleger nach den großen Kursschwankungen der letzten Tage weiteres Vertrauen in das Papier des deutschen Wirkstoffforschers und sind noch weitere Kurssteigerungen zu erwarten? Triton steigt groß ein Wie viele Anleger zum Wochenauftakt in die Evotec-Aktie eingestiegen sind, lässt sich selbstverständlich nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...