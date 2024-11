München (ots) -Arzneimittelforschung im Bereich der Alzheimer-Krankheit - das ist nichts für schwache Nerven: Mehr als 20 Jahre lang gab es in dieser Indikation trotz intensiver Anstrengungen keine Neuzulassung. Doch das scheint sich jetzt zu ändern - bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA stehen zwei Antikörper auf der Agenda. Sind sie für Menschen mit frühem Alzheimer ein Hoffnungsträger? Ein Interview mit Jörg Schaub. Er leitet beim forschenden Arzneimittelunternehmen Lilly Deutschland die Geschäftseinheit Neuroscience: https://pharma-fakten.de/news/arzneimittel-gegen-alzheimer-kommt-jetzt-der-durchbruch/.Weitere News, Interviews und Grafiken rund um das Thema Demenzerkrankungen: https://pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/demenz/Demenzerkrankungen: Es werden immer mehrDie Zahl der Demenzkranken in Deutschland wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft geht von bis zu 2,7 Millionen Menschen aus, die im Jahr 2050 mit einer Demenz leben. Die meisten von ihnen werden von der Alzheimer-Erkrankung betroffen sein.https://pharma-fakten.de/grafiken/demenzerkrankungen-es-werden-immer-mehr/Bei Abdruck bitte Angabe der Quelle: pharma-fakten.deBelegexemplare gerne an redaktion@pharma-fakten.de.PHARMA FAKTEN - Eine Initiative von Arzneimittelherstellern in DeutschlandDie Online-Plattform Pharma-Fakten.de ist eine Initiative des Pharma Fakten e.V., in dem 16 Unternehmen sowie ein Verband aus der Arzneimittel-Branche organisiert sind. Pharma-Fakten.de (https://pharma-fakten.de/) berichtet seit 2014 über Gesundheitsthemen. Schwerpunkte sind die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe in den verschiedensten Indikationen sowie gesundheitspolitische bzw. ökonomische Hintergründe. An der Newsplattform arbeitet eine eigenständige Redaktion - für alle, die sich für Gesundheit interessieren.Pressekontakt:Redaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dewww.linkedin.com/company/pharma-faktenOriginal-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114406/5905985