Dogwifhat & Dogecoin explodieren über 20 %, während Pepe Unchained auf 26,6 Mio. $ steigt

Dogecoin und Dogwifhat steigen in den letzten sieben Tagen deutlich. Auch heute offenbart sich relative Stärke im Marktsegment der Meme-Coins.

Dogecoin kann hier um rund 22 Prozent zulegen, womit sich die Wochengewinne auf 85 Prozent belaufen. Damit wird DOGE wieder bei 0,29 US-Dollar gehandelt. Die Bewertung übertrifft aktuell 42,5 Millionen US-Dollar.

Dogwifhat ist derweil der stärkste Top 100 Coin in den letzten 24 Stunden und konnte schon über 23 Prozent zulegen. WIF steigt ebenfalls um rund 50 Prozent. Die Marktkapitalisierung liegt hier über 3 Milliarden US-Dollar, während der Kurs schon die 3 US-Dollar überschreiten kann.

Wer jedoch bei Meme-Coins mit Milliarden-Marktkapitalisierung kein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis sieht, wirft mitunter auch den Blick auf kleinere Projekte. Hier machte zuletzt der Krypto-Presale von Pepe Unchained auf sich aufmerksam. Denn PEPU konnte schon über 26,6 Millionen US-Dollar einsammeln.

Der folgende Trader sieht aktuell bei Dogecoin ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, da der Kurs aktuell über bei einem wichtigen Widerstandsbereich von 0,27 US-Dollar liegt. Sollte es DOGE gelingen, dieses Level als Unterstützung zu etablieren und einen monatlichen Schlusskurs über 0,27 US-Dollar zu erreichen, könnte dies den Aufwärtstrend weiter verstärken. Insoweit beachten Anleger in den kommenden Wochen dieses Kurslevel, aktuell liegt DOGE mit einem Kurs von 0,29 US-Dollar über diesem Niveau. So biete laut dem folgenden Analysten ein stabiler Abschluss über 0,27 US-Dollar eine potenzielle Grundlage für weiteres Wachstum. Diese Kombination aus Rücksetzern und möglichem Ausbruch über den Widerstand könnte somit profitabel genutzt werden.

$DOGE



Dogecoin has rallied all the way to the Range High resistance at $0.27 (black)



Now trying to retest this level as support



Historically, this sort of retest at these levels has been quite volatile so it could get a bit messy here



More, DOGE has this red resistance to… https://t.co/WiosbfPu1v pic.twitter.com/3Rd5Bes1B5