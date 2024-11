"Der Aktionärsbrief"

www.bernecker.info

Mit einem Kursgewinn von rund 3,3 % ist heute die Aktie des Rückversicherungskonzerns ganz oben im DAX mit dabei. Auslöser waren solide Zahlen für das dritte Quartal sowie eine erhöhte Prognose für das gesamte Geschäftsjahr.Im dritten Quartal 2024 erzielte Hannover Rück einen Gewinn von 663 Mio. €, was einer Steigerung von 51% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ohne den Steuereffekt von 120 Mio. € wäre das Ergebnis allerdings weniger beeindruckend ausgefallen. Dennoch liegt Hannover Rück damit deutlich über der durchschnittlichen Analystenerwartung von 584 Mio. €. In den ersten neun Monaten summierte sich der Gewinn auf rund 1,8 Mrd. €, sodass zur Erreichung des Jahresziels noch etwa eine halbe Mrd. € erforderlich ist. Zwar blieb das operative Ergebnis leicht hinter den Erwartungen zurück, bedingt durch ein schwaches Kapitalanlageergebnis. Beim Überschuss wurde dieser belastende Effekt allerdings durch eine niedrige Steuerquote überkompensiert.Für das laufende Jahr peilt das Unternehmen nun einen Gewinn von rund 2,3 Mrd. € an. Bisher hatte man lediglich "mindestens" 2,1 Mrd. € avisiert. 2025 soll der Gewinn dann 2,4 Mrd. € erreichen. Diese Prognose berücksichtigt jedoch nicht den einmaligen Steuereffekt des laufenden Jahres, sodass der Vergleich mit dem ursprünglichen Ziel von 2,1 Mrd. € für 2024 angemessener ist. Der für 2025 angepeilte Gewinn von 2,4 Mrd. € entsprach zwar nicht vollständig den optimistischen Erwartungen des Marktes, allerdings ist Hannover Rück für ihre konservativen Prognosen bekannt.Die Aktie hatte Mitte Oktober mit 265,60 € ein Allzeithoch erreicht, war danach aber um rund 11 % zurückgefallen. Mit den nun gemeldeten Q3-Zahlen und der Prognoseerhöhung dürfte nun aber der Grundstein für einen erneuten Dreh nach oben gelegt sein.Oliver Kantimm, RedaktionBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.