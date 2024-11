Frankfurt am Main (ots) -Das Customer Intelligence Unternehmen Acxiom (http://www.acxiom.de) integriert RafterOne, einen Salesforce-Dienstleister auf Summit-Niveau. Um das Potenzial eines von KI und Daten geprägten Ökosystem voll nutzen zu können, bündeln Acxiom und RafterOne ab sofort ihre Erfahrungen und umfassenden Kenntnisse zu einer Komplettlösung für alle Salesforce-Dienstleistungen. Unternehmen, die das Maximum aus Salesforce herausholen möchten, profitieren von folgenden Vorteilen der strategischen Partnerschaft:- Salesforce Kompetenz aus einer Hand: Einheitliche Support-, Service- und Salesforce-Lösungen für jede Salesforce Cloud - einschließlich Commerce Cloud, Sales Cloud, Mulesoft, Marketing Cloud und mehr - vereinfachen die Komplexität, rationalisieren die Abläufe, steigern die Produktivität der Mitarbeiter und reduzieren die Gesamtkosten.- KI-gestütztes Unternehmenswachstum: Mit umfassenden Daten, Datenmanagement und Identitätswissen können Marken die KI von Salesforce für intelligentere Kundeninformationen, prädiktive Analysen und die Prozessautomatisierung von der Angebotserstellung bis zur Abwicklung optimieren und so personalisiertes Marketing, mehr Abschlüsse, höhere Konversionen und stärkere Kundenbindung fördern.- Nachhaltig und zukunftsfähig: Eine solide, skalierbare Daten- und Identitätsgrundlage, die sich an neue Markttrends, Technologien und Salesforce-Innovationen anpassen lässt, damit Unternehmen der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind.- Datenschutz und Sicherheit im Fokus: Die jahrzehntelange Führungsrolle von Salesforce in den Bereichen Datenschutz und Sicherheit stellt sicher, dass Marken Kundendaten im gesamten Salesforce-Ökosystem vertrauensvoll und verantwortungsvoll nutzen können und dabei globale Vorschriften wie DGSVO und CCPA einhalten."Zusammen mit RafterOne definieren wir einen neuen Standard, wie Unternehmen das Salesforce-Ökosystem nutzen können, um ihre Wirkung, Geschwindigkeit und Reichweite in einer sich ständig weiterentwickelnden digitalen Wirtschaft zu steigern", so Eric Heiliger, Chief Vice President Strategic Growth EMEA bei Acxiom. "Diese Integration bündelt unsere Stärken und bietet nahtlose Dienstleistungen, Unterstützung und Lösungen aus einer Hand für Unternehmen, die nach intelligenteren Strategien, stärkerem Engagement sowie schnellerem Wachstum und ROI streben.""Die Zusammenarbeit von Acxiom und RafterOne eröffnet unseren Kunden neue Möglichkeiten", so Stéphane Viallet, GM Alliances Global Agencies, Salesforce. "Durch die Kombination der Unified Services von Acxiom mit den führenden KI-, Daten- und CRM-Plattformen von Salesforce können wir die komplexen Marketingherausforderungen von heute in Wettbewerbsvorteile verwandeln, die intelligentere Entscheidungen, stärkere Beziehungen und nachhaltigen Erfolg ermöglichen."Salesforce, Commerce Cloud, Sales Cloud, Mulesoft, Marketing Cloud und andere sind eingetragene Marken von Salesforce, Inc.Weitere Informationen zu Acxioms Salesforce Services Practice gibt es auf: https://www.acxiom.de/kooperation-mit-acxiom-und-salesforce/Über AcxiomAcxiom arbeitet mit den weltweit führenden Unternehmen zusammen, um Customer Intelligence zu schaffen und datengetriebene Marketing Experiences zu ermöglichen, die für Menschen und Unternehmen einen Mehrwert schaffen. Als Experte für Identity, verantwortungsvollen Umgang mit Daten, Cloud-basiertes Kundendatenmanagement und Analyselösungen sorgt Acxiom dafür, dass das komplexe Marketing-Ökosystem funktioniert, indem es Customer Intelligence überall dort einsetzt, wo Marken und Kunden in Kontakt kommen. Acxiom hilft Unternehmen, Menschen wirklich zu verstehen und relevante und respektvoll gestaltete Customer Experiences zu entwickeln, sodass Menschen bereit sind, neue Marken zu entdecken und diesen treu zu bleiben. Seit mehr als 50 Jahren unterstützt Acxiom Unternehmen dabei, mehr Kunden zu gewinnen, diese dauerhaft zu binden und Wachstum zu generieren. Acxiom hat Niederlassungen in den USA, Großbritannien, China, Polen und Deutschland. Acxiom ist eine eingetragene Marke von Acxiom LLC und gehört zur Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG). Weitere Informationen finden Sie unter Acxiom.de.Pressekontakt:markengold PR GmbHAnja Wiebensohn / Franziska NaumannTorstraße 107, 10119 BerlinTel.: +49(0)30 / 219 159-60acxiom@markengold.deOriginal-Content von: Acxiom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146705/5906018