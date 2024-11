NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nel ASA von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 5,50 auf 3,00 norwegische Kronen gesenkt. Auch wenn eine gewisse Belebung festzustellen sei, stünden Wasserstoff-Unternehmen weiterhin vor Herausforderungen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies in diesem Zusammenhang auf nach wie vor sehr niedrige Investitionen vieler Unternehmen in Wasserstoffprojekte und deren verzögerte Umsetzung./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2024 / 11:53 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2024 / 11:53 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NO0010081235