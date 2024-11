Die Nordex-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Anstieg im XETRA-Handel. Mit einem Plus von 1,8 Prozent erreichte das Papier einen Wert von 12,52 Euro, was das wachsende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen widerspiegelt. Trotz des aktuellen Kurses, der 20,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 15,77 Euro liegt, zeigt sich ein deutlicher Aufwärtstrend seit dem Jahrestief von 8,62 Euro im Januar.

Optimistische Prognosen und Geschäftsergebnisse

Analysten sehen weiteres Potenzial für die Nordex-Aktie und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 18,13 Euro. Die jüngsten Geschäftsergebnisse untermauern diese positive Einschätzung: Im dritten Quartal 2024 erzielte Nordex einen Gewinn von 0,02 Euro pro Aktie, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust. Der Umsatz stieg um beachtliche 8,77 Prozent auf 1,67 Milliarden Euro. Diese Entwicklungen deuten auf eine erfolgreiche Geschäftsstrategie und verbesserte Marktposition des Windenergieanlagenherstellers hin.

Nordex Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...