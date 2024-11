Die TUI-Aktie bewegt sich nach wie vor in unmittelbarer Schlagdistanz zur psychologisch und charttechnisch wichtigen 8-Euro-Marke. Zum Wochenauftakt liegen die Papiere des Reiseriesen in einem freundlichen Gesamtmarkt rund ein Prozent im Plus. Die Aktie bleibt aussichtsreich. Der Inlandstourismus in Deutschland bleibt stabil. Trotz eines schwächeren Septembers verzeichnete das Deutschland-Geschäft bis September positive Zahlen. Hotels und Beherbergungsbetriebe meldeten von Januar bis September 388,1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...