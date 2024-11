DJ Habeck setzt bei Besuch in Portugal auf engen Schulterschluss

Von Andrea Thomas

DOW JONES--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will bei seinem Besuch in Portugal für eine enge deutsch-portugiesische Zusammenarbeit in Europafragen werben. Außerdem will er nach Angaben seines Ministeriums auf dem Web Summit in Lissabon die Vielfältigkeit und Leistungsfähigkeit der deutschen Startup-Szene hervorheben.

Habeck trifft am Dienstag den portugiesischen Wirtschaftsminister Pedro Reis. Mit Ihm wolle er neben der Startup-Politik über die Neuaufstellung der Europäischen Kommission, die Lehren aus dem Draghi-Bericht und handelspolitische Themen sprechen.

"Portugal und Deutschland pflegen vor allem in wirtschafts- und energiepolitischen Themen einen engen Schulterschluss. Auch mit Blick auf unsere Unternehmen passen beiden Länder hervorragend zusammen", sagte Habeck.

Habeck wird am Dienstag zudem auf dem Web Summit eine Keynote halten und mit Startups Gespräche führen. Es gehe ihm darum, ein starkes Zeichen für Gründerinnen und das deutsche und europäische Startup-Ökosystem zu setzen. "Wir wollen dabei Role Models sichtbarer machen und zeigen wie vielfältig und leistungsfähig deutsche Startups sind", so Habeck.

Vitale, junge Startups und Tech-Firmen aus Portugal träfen in Deutschland auf etablierte, große Industrieunternehmen und einen reifen Mittelstand. Vor diesem Hintergrund böte die angekündigte Startup- und Scale-up-Strategie der EU-Kommission viele Chancen für eine noch tiefere Zusammenarbeit beider Länder und der EU insgesamt, so der Minister.

Habeck wird auf seiner Reise am heutigen Montag und morgigen Dienstag von einer Delegation von zwölf Startup-Gründerinnen und acht Multiplikatorinnen des Startup-Ökosystems begleitet.

