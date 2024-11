NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Asos von 460 auf 400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Veränderung des Schwellenwerts für Beiträge zur Sozialversicherung in Großbritannien dürfte die kleineren Modehändler stärker belasten als die größeren, schrieb Analyst Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2024 / 17:49 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2024 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0030927254