Aktualisierte All-Flash-Speicherangebote steigern die Leistung in allen Budgetklassen und bieten Einfachheit in großem Maßstab

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, kündigte heute Aktualisierungen seines Portfolios an Enterprise-Speicherangeboten an, darunter neue NetApp AFF A-Series- und AFF C-Series-Systeme mit All-Flash-Unified-Datenspeichern der Mittelklasse zu Preisen für Unternehmen jeder Größe sowie Aktualisierungen von NetApp StorageGRID, die eine verbesserte Dichte und Leistung für Objektspeicher ermöglichen.

Die dynamischen Unternehmen von heute benötigen eine intelligente Datenstrategie, um die Herausforderungen des modernen Datenmanagements zu bewältigen, wie z. B. exponentielles Datenwachstum, Multi-Cloud-Komplexität und die Notwendigkeit der KI-Bereitschaft. Die intelligente Dateninfrastruktur ist ein umfassendes Rahmenwerk, das Organisationen in die Lage versetzt, eine transformative intelligente Datenstrategie zu definieren und umzusetzen, die sicher, agil und zukunftsfähig ist.

Mit diesen neuen Innovationen können Kunden ihre intelligente Dateninfrastruktur nun mithilfe der führenden Datenspeichersysteme von NetApp an leichter zugänglichen Einstiegspunkten erweitern, was die Skalierung von einem kleineren Ausgangspunkt aus oder die Erweiterung ihrer Funktionen auf entfernte Standorte und Zweigstellen erleichtert. Diese neuen Systeme ermöglichen es Kunden, den wachsenden Umfang kritischer Workloads wie Datenbankanwendungen und KI zu bewältigen oder die Effizienz von All-Flash-Speichern zu nutzen, um die wachsenden Datenmengen unter ihrer Kontrolle zu verwalten. Durch die Nutzung einer intelligenten Dateninfrastruktur, die Leistung, Kapazität und ein einheitliches Framework bietet, können Kunden ihre Daten zu einem strategischen Aktivposten machen, der fundiertere Entscheidungen ermöglicht und Innovationen vorantreibt.

NetApp stellt jedem Kunden den Speicher zur Verfügung, der geschäftskritische Workloads beschleunigt, indem das Unternehmen zusätzliche Modelle für seine AFF A-Series-Speichersysteme auf den Markt bringt. Wie die High-End-Modelle AFF bieten auch die neuen NetApp AFF A20-, A30- und A50-Modelle fortschrittliche Funktionen, darunter Latenzzeiten im Sub-Millisekundenbereich mit bis zu 2,5-fach besserer Leistung als ihre Vorgänger, garantierte Speichereffizienz, integrierten Echtzeit-Ransomware-Schutz mit einer Genauigkeit von über 99 Prozent und eine verbesserte Speicherdichte und das alles zu einem erschwinglichen Preis.

Kunden können ihre intelligente Dateninfrastruktur für Hochleistungs-Workloads mit Speicherimplementierungen in der für sie am besten geeigneten Größenordnung und zu einem für sie am besten geeigneten Preis aufbauen oder erweitern. Für Kunden, die klein anfangen und wachsen oder Implementierungen an entfernten Standorten oder Zweigstellen aufbauen möchten, beginnt die AFF A20 bei einer Kapazität von nur 15,35 TB. Mit der AFF A30 können Kunden klein anfangen, aber auf über 1 PB Rohspeicher skalieren. Und das AFF A50 bietet die doppelte Leistung seines Vorgängers bei einem Drittel des Rack-Platzbedarfs, um kommerzielle und Unternehmensgeschäfte zu unterstützen.

Die neuen NetApp AFF C-Series-Systeme sind so konzipiert, dass sie einen Mehrwert für allgemeine Workloads und die Workload-Konsolidierung über einheitliche Datei-, Block- und Objektspeicherprotokolle bieten, indem sie maximale Dichte und Effizienz mit nahtloser Skalierung liefern. Die NetApp AFF C30-, C60- und C80-Systeme machen die Leistungs- und Effizienzsteigerungen von Flash für Unternehmen zugänglicher, indem sie eine branchenführende Speicherkapazität von 1,5 PB in Bereitstellungen mit zwei Racks bieten. Kunden, die ihre Rechenzentren mit Hybrid-Flash-Technologie modernisieren, profitieren von einer bis zu 95-prozentigen Einsparung an Stellfläche, einer Stromeinsparung von bis zu 97 Prozent und einem integrierten Echtzeit-Ransomware-Schutz mit einer Genauigkeit von über 99 Prozent, wodurch die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden.

"Das unaufhaltsame Wachstum der Datenmengen und die immer anspruchsvolleren Workloads setzen IT-Teams jeder Größe zunehmend unter Druck, für all ihre Workloads eine einfache Lösung in großem Maßstab bereitzustellen", so Sandeep Singh, Senior Vice President und General Manager of Enterprise Storage bei NetApp. "Kunden, die sich diesen Herausforderungen stellen müssen, können sich darauf verlassen, dass NetApp kontinuierliche Innovationen liefert, wie die Einführung der neuen, leistungsstärkeren, intelligenteren und sichereren NetApp AFF A-Series-Systeme und der neuen skalierbaren, effizienten und sicheren NetApp AFF C-Series-Systeme zeigt. Heute machen wir unsere neuesten Entwicklungen im Bereich der intelligenten Dateninfrastruktur für ein noch breiteres Kundenspektrum zugänglicher."

Sowohl die AFF A-Series- als auch die C-Series-Systeme werden von NetApp ONTAP® angetrieben und bieten NetApp-Kunden Einfachheit in großem Maßstab, indem sie eine intelligente Dateninfrastruktur nutzen, um geschäftskritische Anwendungen zu betreiben, allgemeine Workloads auszuführen und Daten auf kostengünstigere FAS-Systeme zu verlagern und das alles mit denselben optimierten Betriebs- und Schutzmodellen.

Für viele Kunden beginnt die KI-Reise mit der Modernisierung von Hadoop- und Data-Lake-Umgebungen auf neue Objektspeichersysteme. Neue Verbesserungen an NetApp StorageGRID ermöglichen es Kunden, ihre schnell wachsenden Objekt-Workloads mithilfe einer intelligenten Dateninfrastruktur einfach zu skalieren und zu verwalten. Die aktualisierte Software StorageGRID 11.9 verbessert die Skalierbarkeit durch eine höhere Anzahl von Buckets und die Flexibilität durch Optionen für reine Metadaten- und reine Datenknoten für eine höhere Leistung bei kleinen Objekt-Workloads und Mixed-Media-Grids.

Darüber hinaus erweitert NetApp das StorageGRID SGF6112-Speichersystem um die Unterstützung von Flash-Laufwerken mit einer Kapazität von 60 TB, wodurch die Dichte von Objektbereitstellungen verdoppelt wird und der benötigte Rack-Platz sowie die Kosten für Strom und Kühlung erheblich reduziert werden.

"Durch die Modernisierung unserer Datenspeicherung auf NetApp AFF C-Series All-Flash-Systemen konnten wir unsere Rechenzentren konsolidieren und den Platzbedarf in den Racks um 80 Prozent reduzieren", so Oliver Fuckner, System Engineer, Open Systems Backup bei der Atruvia AG. "Die Leistung und Effizienz von Flash-Speichern hat es uns ermöglicht, unsere Workloads zu modernisieren und den für unsere Daten erforderlichen physischen Speicherplatz einfacher zu verdichten. NetApp macht es einfach, die Kapazität und Leistung bereitzustellen, die wir zur Skalierung unserer Umgebungen benötigen."

"Mit den neuen AFF A-Series-Systemen von NetApp werden die Speicherfunktionen der Enterprise-Klasse für Unternehmen jeder Größe verfügbar gemacht", so Ashish Nadkarni, Group Vice President und General Manager, Enterprise Infrastructure Research bei IDC. "Man muss kein Fortune-500-Unternehmen sein, um auf leistungsstarke All-Flash-Speichersysteme mit fortschrittlichen Datenverwaltungs- und Schutzfunktionen zugreifen zu können. Unternehmen können jetzt ein NetApp-Angebot zu einem Preis finden, der ihren spezifischen Anforderungen entspricht, und gleichzeitig von einem einzigen einheitlichen Datenspeicher-Ökosystem profitieren, um ihre Abläufe zu optimieren."

Weitere Informationen zu diesen Verbesserungen und anderen Aktualisierungen im gesamten NetApp-Portfolio finden Sie auf der Seite Produktaktualisierungen.

Kein Ransomware-Erkennungs- oder Wiederherstellungssystem kann einen vollständigen Schutz vor einem Ransomware-Angriff garantieren. Zwar ist es möglich, dass ein Angriff unentdeckt bleibt, doch die NetApp-Technologie fungiert als wichtige zusätzliche Verteidigungsebene.

