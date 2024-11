Der geplante Börsengang der Tochter Talabat in Dubai nimmt konkrete Formen an. Übers Wochenende gab Delivery Hero Details bekannt, wie man sich den IPO vorstellt. Und die kamen gut an: Die Aktie des Plattform-Anbieters für Essenslieferungen an die Haustür konnte am Montag vormittag ein einem insgesamt freundlichen Marktumfeld zulegen. Das Berliner Unternehmen will Talabat noch in diesem Jahr an die Börse bringen. Angestrebt wird für die Marke, die im Nahen Osten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, ...

