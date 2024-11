Spey Resources Corp. gibt bekannt, dass es am 8. November 2024 ein Aktientauschabkommen mit Antimony Assets Inc. und den Aktionären von Antimony abgeschlossen hat, um 100% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Antimony im Tausch gegen insgesamt 4.975.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem angenommenen Preis von 0,0675 $ pro Aktie zu erwerben. Antimony ist ein Privatunternehmen, das eine Beteiligung an zwei 3.550 Hektar großen Mineralkonzessionsgebieten in Haida Gwaii, British Columbia besitzt.Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es beabsichtigt, seinen Namen von Spey Resources Corp. in Armory Mining Corp. zu ändern, was am oder um den 19. November 2024 in Kraft treten wird. Das Handelssymbol an der CSE wird in 'ARMY' geändert. Ein Antrag auf Änderung des Handelssymbols an der OTC steht noch aus und wird zur Verfügung gestellt, sobald es vorliegt. Die neue CUSIP lautet 042279109 und die neue ISIN CA0422791099.Spey Resources ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit Schwerpunkt Lithium, das einen Anteil von 80% am Lithiumsoleprojekt Candela II im Salar Incahuasi in der Provinz Salta in Argentinien hält. Spey besitzt außerdem eine 100%-Beteiligung am Kaslo Silver Projekt westlich von Kaslo, British Columbia, und hat eine Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung an bestimmten Mineral-Claims in Nova Scotia.© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de