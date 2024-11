Die Evotec-Aktie erlebte am Montag einen regelrechten Kurssprung. Auslöser war die Nachricht, dass der Finanzinvestor Triton seine Beteiligung an dem Hamburger Biotechnologieunternehmen auf rund 9,9 Prozent aufgestockt hat. Dies führte zu Spekulationen über eine mögliche Übernahme, was den Aktienkurs zeitweise um bis zu 25 Prozent auf 9,68 Euro ansteigen ließ. Damit konnte das Papier einen Teil seiner bisherigen Jahresverluste wettmachen, nachdem es zuvor über 60 Prozent an Wert eingebüßt hatte.

Unsichere Zukunft für Evotec

Trotz der positiven Kursreaktion bleibt die Zukunft von Evotec ungewiss. Das Unternehmen hatte in jüngster Zeit mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen, darunter ein Hackerangriff im Frühjahr 2023 und hohe Kosten für den Aufbau neuer Produktionsanlagen. Zudem verließ der bisherige Vorstandsvorsitzende Werner Lanthaler Anfang 2024 überraschend das Unternehmen. Eine mögliche Übernahme durch Triton könnte jedoch neue Perspektiven eröffnen und die Stabilität des Unternehmens stärken.

