Norden (ots) -Nordsee-Urlaub für zu Hause? Was zunächst unmöglich erscheint, wird durch René Kretschmer von der Marke Deichbrise zur Realität. Mit seinen selbst entworfenen maritimen Accessoires bringt er das unverwechselbare Nordseegefühl direkt in die eigenen vier Wände und auf die Haut. Erfahren Sie hier mehr über die Besonderheiten seiner Produkte und die Geschichte seines Familienunternehmens.Ein Urlaub an der Nordsee ist erholsam, keine Frage - schließlich ist die Region rund um das Wattenmeer nicht ohne Grund für ihre atemberaubende Natur und die entspannte Atmosphäre bekannt. Während die Kinder den Sand und die frische Meeresbrise genießen, kommen auch die Erwachsenen voll auf ihre Kosten. Gegen Ende des Urlaubs sehnen sich viele bereits nach dem nächsten Aufenthalt am deutschen Meer, denn das maritime Lebensgefühl, das sie hier erfahren, ist einzigartig und unvergesslich. Souvenirs wie Muscheln oder Kühlschrankmagnete werden dieser besonderen Erinnerung oft nicht gerecht - zu häufig verstauben sie im Regal und geraten in Vergessenheit. "Wer hingegen auf Schmuckstücke oder Textilien setzt, die nicht nur das maritime Lebensgefühl der Nordsee einfangen, sondern auch modisch überzeugen, kann das einzigartige Urlaubsgefühl immer bei sich tragen", sagt René Kretschmer, Gründer der Marke Deichbrise."Mit unseren Schmuckstücken und Accessoires bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, ein Stück Nordsee mit nach Hause zu nehmen", erklärt der Unternehmer weiter. Seit 2018 begeistert René Kretschmer seine Kunden mit liebevoll gestalteten Designs, die den Spirit der Nordsee einfangen - dabei sind alle Produkte von der einzigartigen Landschaft der Nordsee inspiriert. Als leidenschaftlicher Nordsee-Liebhaber verbringt René Kretschmer selbst viel Zeit an den Stränden Deutschlands und lässt diese Eindrücke in seine Kollektionen einfließen. Dabei spielen sowohl die Menschen am Strand als auch die Natur eine zentrale Rolle im Designprozess - besonders die Farben prägen die Gestaltung. Ursprünglich mit Schmuckstücken gestartet, hat sich Deichbrise mittlerweile als maritime Trendmarke etabliert und erweitert kontinuierlich das Produktsortiment. Zusätzlich produziert Deichbrise für Firmen, andere Fashion-Marken oder auch Bands wie beispielsweise Santiano im Schmuck- und Accessoirebereich Armbänder, Schlüsselanhänger und Co.Deichbrise: Handgemachte Schmuckstück mit Liebe zum DetailDie meisten der Produkte von Deichbrise sind handgefertigt und haben damit einen besonderen Charme. Verwendet werden hauptsächlich Materialien wie Edelstahl in chirurgischer Qualität, Segelseil, Leder und Natursteine, die durch ihre Hautfreundlichkeit und Langlebigkeit überzeugen. "Unser Edelstahlschmuck ist außerdem wasserfest. Wir bieten unseren Kunden damit nicht nur ein Produkt, das mit größter Sorgfalt gefertigt wurde, sondern auch eines, das individuell angepasst werden kann", erklärt René Kretschmer. "So können etwa die Anhänger an den Ketten ausgetauscht und nach Belieben neu gestaltet werden - ohne dass ein komplett neues Schmuckstück gekauft werden muss."Sollte ein Produkt einmal nicht den Erwartungen entsprechen, sieht René Kretschmer darin kein Problem: Mit Deichbrise legt er großen Wert auf einen kundenorientierten und flexiblen Rückgabe- und Umtauschservice. "Kunden können Produkte innerhalb eines Monats zurückgeben", versichert er. "Bei einem Umtausch, beispielsweise aufgrund einer unpassenden Größe, entstehen keine zusätzlichen Versandkosten." Der Unternehmer beobachtet, dass rund 70 Prozent der Retouren bei Deichbrise lediglich in Umtauschwünschen münden. "Wir haben es also nicht mit der typischen Retourenproblematik zu kämpfen, wie sie viele Modehersteller erleben", berichtet er stolz.Sollte ein Schmuckstück von Deichbrise beschädigt werden, müssen sich die Kunden keine Sorgen machen. "Wir bieten, soweit technisch möglich, einen lebenslangen, kostenlosen Reparaturservice für all unsere Schmuckstücke an", erklärt der Unternehmer. "Unsere Produkte müssen somit nicht entsorgt werden und tragen dadurch erheblich zur Nachhaltigkeit bei."René Kretschmer: Wie seine Liebe zur Nordsee ihm zum erfolgreichen Familienbetrieb verhalfDeichbrise ist das Ergebnis zweier Leidenschaften - der Liebe zur Nordsee und zur Modegestaltung. René Kretschmer, ursprünglich Augenoptiker, entdeckte früh seine Begeisterung für die Modebranche, wo er sein handwerkliches und gestalterisches Talent erfolgreich unter Beweis stellte. Seine Erfahrungen bei renommierten Marken wie Camp David und Jack & Jones prägen bis heute Teile der Philosophie seines Unternehmens: Stetige Produktinnovationen und ein freundlicher, zugleich kundenorientierter Umgang im Ladengeschäft stehen dabei im Mittelpunkt.Sein erstes eigenes Unternehmen begann als kleiner Schmuckhandel mit einem Schwerpunkt auf niederländische Schmuckstücke. Doch als René Kretschmer und seine Familie an die Nordsee zogen, war schnell klar: Seine Liebe zum Wattenmeer sollte auch in seinen Schmuckkollektionen zum Ausdruck kommen. Der Durchbruch gelang, als sie ihre erste Nordsee-Kollektion auf den Markt brachten. Auch heute noch setzt der Familienbetrieb auf maritime Schmuckstücke, die mit viel Hingabe entworfen und von einem lokalen Lager aus selbst versendet werden. "Jedem Paket liegt ein Hinweis bei, welcher Mitarbeiter das Produkt verpackt hat", erklärt René Kretschmer. "Über einen QR-Code können die Kunden mehr über die Person erfahren, die sich um ihre Bestellung gekümmert hat - diese persönliche Note macht den Unterschied zu vielen anderen Anbietern im Onlinehandel."Zusätzlich zu dem Onlinegeschäft unterhält René Kretschmer auch ein Ladengeschäft in der Fußgängerzone von Norden, das von ursprünglich 15 auf mittlerweile 100 Quadratmeter erweitert wurde. Das Sortiment im Store entspricht größtenteils dem Online-Angebot, mit nur wenigen Ausnahmen. Für die Zukunft plant René Kretschmer eine weitere Expansion. Der erste Schritt: die Suche nach einem größeren Gewerbegrundstück. Künftig plant René Kretschmer seine Produktpalette zu erweitern und so mit maritimem Flair das Meerweh und die Erinnerungen an einen schönen Nordseeurlaub wieder aufleben zu lassen. "Unser Ziel ist es, dass Menschen direkt an Deichbrise denken, wenn sie ein maritimes Accessoire oder Schmuckstück suchen", verrät René Kretschmer abschließend.Sie möchten sich ein Stück maritimes Nordsee-Feeling nach Hause holen, das gleichzeitig das gewisse Etwas aus Ihrem Outfit herausholt? Dann schauen Sie sich die Kollektionen von Deichbrise (https://deichbrise-jewelery.de/) an und lassen Sie sich inspirieren!