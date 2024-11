Wien (www.fondscheck.de) - Franklin Templeton gibt die Ernennung von George Stephan für die neu geschaffene Position des Global Chief Operating Officer of Wealth Management Alternatives bekannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er berichte an Adam Spector, den Executive Vice President und Head of Global Distribution bei Franklin Templeton. Stephan sei für die Entwicklung innovativer Produkte im Bereich Alternative Investments sowie für die Betreuung von Investoren zuständig, wie es in einer Mitteilung heiße. Zudem unterstütze er die Bereiche Geschäftsentwicklung, Management und Betrieb. Stephan solle mit den weltweit für den Vertrieb verantwortlichen Führungskräften des Unternehmens zusammenarbeiten, um die allgemeine Vertriebsstrategie voranzutreiben und Berater im Private Wealth Channel bei alternativen Anlagen zu schulen. ...

