Die EnBW hat ihren vierten eigenen Schnellladepark mit Solardach in Baden-Württemberg eröffnet. An dem neuen Standort in Öhringen an der A6 können derzeit bis zu 16 E-Autos gleichzeitig laden. Der Ladepark in Öhringen liegt etwa 25 Kilometer östlich von Heilbronn an der A6. Die EnBW rechnet in der Mitteilung vor, dass Reisende mit einer Ladung in Öhringen ohne weiteren Stopp bis nach Frankreich oder Tschechien fahren können. Das war bisher de facto ...

Den vollständigen Artikel lesen ...