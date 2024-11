"Die Erholung in unseren Zielmärkten schreitet nur langsam voran. Angesichts der anhaltend schwachen gesamtwirtschaftlichen Dynamik überlagern die Bestände an vielen Stellen die Endnachfrage", so Infineon-Vorstand Hanebeck Anfang August mit den Zahlen zum dritten Quartal 2023/24. Morgen stehen die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende September) auf der Agenda. Wird der Konzernchef dabei wieder optimistischer? Es ist kein Geheimnis: In der Halbleiterbranche läuft es abseits ...

