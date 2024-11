Wuppertal (ots) -Nur noch knapp zwei Wochen, dann wird Wien erneut zum Zentrum der europäischen Audio-Welt: Am 23. und 24. November 2024 findet die zweite Ausgabe der FINEST AUDIO SHOW Vienna statt. Die Vorzeichen könnten kaum besser sein, denn die Buchungslage ist hervorragend: mehr als 50 namhafte Aussteller, darunter führende Marken der internationalen Audiobranche, werden in Wien vertreten sein, um ihre Neuheiten und Innovationen einem breiten Publikum zu präsentieren. Veranstaltungsort ist das Austria Center Vienna (ACV), das sich bereits im vergangenen Jahr als ideale Location für die Messe bewährt hat.Messeerlebnis für begeisterte HiFi-Enthusiasten, Musikfans und FachleuteWie groß das Interesse an hochwertiger Audiotechnologie in Österreich ist, hat die erfolgreiche Premiere der Show im Jahr 2023 eindrucksvoll gezeigt. Die Messe knüpft an die lange Tradition Wiens als Audio-Hochburg an und bietet der audiophilen Community eine perfekte Plattform, um sich über neueste Entwicklungen der Branche auszutauschen, miteinander zu vernetzten und in vielfältige Klangwelten einzutauchen. Zahlreiche HiFi-Enthusiasten, Musikliebhaber und Technikbegeisterte werden am Veranstaltungswochenende erwartet, aber auch Fachhändler und Medienvertreter haben bereits angekündigt, nach Wien zu reisen, um sich über die Neuheiten der Branche zu informieren. Besucher der Messe dürfen sich auf ein beeindruckendes Spektrum an HiFi- und Audioequipment freuen: von modernen Streaming-Lösungen, über analoge Plattenspieler und Röhrenverstärker, bis hin zu Lautsprechern in allen denkbaren Ausführungen wird alles dabei sein, was das musikbegeisterte Herz begehrt. Die FINEST AUDIO SHOW Vienna verspricht abwechslungsreiche Hörerlebnisse, bietet Raum für intensive Klangtests und die seltene Gelegenheit, persönliche Beratungsgespräche aus erster Hand mit den Herstellern oder erfahrenen Distributoren und Händlern zu führen.Ein gesonderter Bereich ist während der FINEST AUDIO SHOW Vienna der beliebten WORLD OF HEADPHONES vorbehalten. Dort können die Besucher hochwertige Kopfhörer verschiedener bekannter Marken in unterschiedlichen Varianten direkt an den Hörplätzen aufsetzen, probehören und miteinander vergleichen. Eine Auswahl an tragbarem Audiozubehör ergänzt die Produktpalette der Kopfhörerausstellung.Neben den zahlreichen Produktpräsentationen bietet die FINEST AUDIO SHOW Vienna ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Workshops und Vorträge mit hochkarätigen Branchenexperten sorgen für spannende Einblicke in aktuelle Themen und Trends der HiFi-Welt.Austragungsort mit perfekten BedingungenDas Austria Center Vienna in der Wiener Donaucity, zentral gelegen und hervorragend erreichbar, bietet mit seinen unterschiedlich großen Räumen und Sälen sowie einer modernen digitalen Infrastruktur optimale Voraussetzungen für die Produktpräsentationen der Aussteller. Auch die verkehrstechnische Anbindung überzeugt mit einem hervorragenden Netz der öffentlichen Verkehrsmittel, Autobahnanbindung und einem internationalen Flughafen. Außerdem lockt die Metropolstadt Wien mit seinem internationalen Flair, unzähligen Sehenswürdigkeiten, den historischen Bauten und Denkmälern, kulturellen Highlights in Museen, Theater und Oper, und einem trendigen Lifestyle.Der Eintritt zur Audiomesse ist an beiden Veranstaltungstagen kostenlos.Veranstalter der FINEST AUDIO SHOW Vienna ist die HIGH END SOCIETY Service GmbH, die auch die internationale HIGH END Munich verantwortet. Vor wenigen Wochen hat sie verkündet, dass die weltweit führende Audiomesse ab Mai 2026 ins Austria Center Vienna umsiedelt.Alle wichtigen Informationen zur Messe finden Sie auf unserer Website: www.finestaudioshow.de/vienna (https://www.highendsociety.de/fas-vienna.html)Die FINEST AUDIO SHOW:Mit der FINEST AUDIO SHOW ergänzen wir unser Portfolio um HiFi-Messen, mit denen wir insbesondere diejenigen erreichen möchten, die Musik lieben und in den heimischen vier Wänden in authentischer Qualität hören möchten. Namhafte Aussteller zeigen auf unseren Messen alles, womit die hochwertige Klangwiedergabe möglich wird: von intelligenten Streaming-Lösungen über moderne Plattenspieler, klassische Röhrenverstärker, hochwertige Kopfhörer und bewährte Zweikanaltechnologie ist alles dabei. Es geht um die Leidenschaft für exzellenten Hörgenuss auf höchstem Niveau, mit der wir auf der FINEST AUDIO SHOW ein breites Publikum begeistern möchten.Der Veranstalter:Die HIGH END SOCIETY Service GmbH ist ein eigenständiges Tochterunternehmen des Interessenverbandes für hochwertige Ton- und Bildwiedergabe HIGH END SOCIETY e. V. Seit die Gesellschaft 1995 gegründet wurde, wickelt sie alle wirtschaftlichen Projekte des Verbandes ab. 