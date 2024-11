Die Freenet AG verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Kursanstieg von bis zu 6% an der Börse, nachdem das Unternehmen seine Prognose für 2024 angehoben und ambitionierte Ziele bis 2028 präsentiert hatte. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter konnte im Neunmonatszeitraum einen beeindruckenden Kundenzuwachs von rund einer halben Million verbuchen, wodurch die Gesamtzahl der Abonnenten auf nahezu zehn Millionen anstieg. Besonders hervorzuheben ist das Rekordwachstum der Video-on-Demand-Plattform waipu.tv, die einen Zuwachs von einem Drittel auf 1,83 Millionen Abonnenten verzeichnete. Diese positive Entwicklung spiegelte sich in einem Umsatzanstieg von 2,9% auf 1,8 Milliarden Euro wider.

Analysten bleiben optimistisch

Hauck Aufhäuser Investment Banking behielt ihre Kaufempfehlung für die Freenet-Aktie bei und setzte ein Kursziel von 34 Euro fest. Analyst Simon Keller passte seine Schätzungen nach oben an, nachdem das Unternehmen neue Mittelfristziele bekannt gegeben hatte. Experten rechnen für das laufende Jahr mit einer Dividendenausschüttung von 1,84 Euro pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel für die Freenet-Aktie liegt derzeit bei 31,66 Euro, was weiteres Potenzial für Anleger signalisiert.

Anzeige

Freenet-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Freenet-Analyse vom 11. November liefert die Antwort:

Die neusten Freenet-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Freenet-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Freenet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...